Am Samstag läuft die letzte Ausgabe von "Willkommen bei Carmen Nebel"

Am Samstag heißt es Abschied nehmen von Carmen Nebel - oder zumindest von ihrer Sendung "Willkommen bei Carmen Nebel". Ab Herbst übernimmt dann ein männlicher Kollege das Samstagabend-Schlagerformat im ZDF.

Im Juli wird sie 65 Jahre alt und tritt nun kürzer: Carmen Nebel. Im Konzert der Samstagabendshows war die Moderatorin jahrzehntelang eine Größe. Nun setzt das ZDF ihre seit 2004 ausgestrahlte Show "Willkommen bei Carmen Nebel" ab. Die 83. Ausgabe an diesem Samstag (13. März, 20.15 Uhr) ist die letzte. Doch im Kampf der großen Unterhaltungsshows am Samstag will das Zweite nicht dem Ersten das Feld überlassen. Ab Herbst soll Giovanni Zarrella (43) sozusagen das ZDF-Gegenstück zu ARD-Moderator Florian Silbereisen (39) werden.

Carmen Nebel: Ihr bewegtes Leben

Quoten-Queen Nebel hat ein bewegtes TV-Leben vorzuweisen. Die Fernsehkarriere der studierten Deutsch- und Englischlehrerin aus dem sächsischen Grimma bei Leipzig begann 1979: Damals gewann sie einen Talentwettbewerb des DDR-Fernsehens auf dem Berliner Alexanderplatz.

Danach arbeitete sie zunächst als Ansagerin. 1986 führte sie erstmals durch eine Gala, drei Jahre später etablierte sie sich mit der Nachwuchs-Show "Sprungbrett" als Moderatorin. Noch im Jahr des Mauerfalls wurde sie vom Publikum zum "Fernsehliebling" gewählt - für TV-Stars der DDR eine wichtige Auszeichnung.

Nach der Wiedervereinigung konnte Carmen Nebel ihre Karriere als Moderatorin von Musiksendungen fortsetzen. Von 1994 bis 2003 moderierte sie fast 50 Ausgaben der ARD-Samstagabendshow "Die Feste der Volksmusik". Ihr Nachfolger wurde Florian Silbereisen. 2004 startete die ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel".

Carmen Nebels Privatleben bleibt privat

Ihr Privatleben schirmt Nebel weitgehend von der Öffentlichkeit ab. Die Moderatorin ist aber Mutter eines erwachsenen Sohnes und lebt in Berlin. Zu Carmen Nebels Beliebtheit hat auch ihr Eintreten für verschiedene Hilfsorganisationen beigetragen. So engagiert sich die Bundesverdienstkreuz-Trägerin beispielsweise für die Deutsche Krebshilfe und für das Rote Kreuz.

"Wie kaum jemand sonst hat Carmen Nebel die Musikshows der letzten Jahrzehnte geprägt. Und ich freue mich sehr, dass sie auch weiterhin für das ZDF im Einsatz ist", sagt ZDF-Showchef Oliver Heidemann.

Das ZDF hat den Vertrag mit der Moderatorin bis Ende 2023 verlängert, was noch mindestens drei Weihnachtsshows mit Carmen Nebel bedeutet.

Am Samstag meldet sich Nebel live aus Berlin. Ohne Saalpublikum, aber mit vielen Musikstars feiert sie Abschied. "Diese Show noch einmal zu feiern, meine Herzenssendung, die für unglaublich viele Künstler eine tolle Bühne war und die beinahe 18 Jahre lang die Zuschauer am Samstagabend unterhalten hat, das wird ein ganz besonderer Moment."

Zu Gast sind die üblichen Verdächtigen: zum Beispiel Roland Kaiser, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg, Andreas Gabalier, Beatrice Egli, Andy Borg, Maite Kelly, Rolando Villazon und Ella Endlich.