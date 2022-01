Altkanzler Gerhard Schröder kontert Spott über Bratpfannen-Foto

Soyeon Schröder-Kim postete ein Foto von ihrem Ehemann, Altkanzler Gerhard Schröder, am Herd. Auf den Spott reagierte er nun in einem Interview.

Soyeon Schröder-Kim (51) hält ihre 33.500 Followerinnen und Follower auf Instagram über ihre privaten und beruflichen Aktivitäten mit und ohne ihren Ehemann, Altkanzler Gerhard Schröder (77, SPD), auf dem Laufenden. Zuletzt postete sie ein , auf dem die beiden in "Dinner for One"-Manier ein elegantes "Dinner for Two" zelebrieren. zeigte das Ehepaar glücklich und entspannt in einer verschneiten Landschaft.

Doch es geht auch noch privater. Im Mai 2020 postete Schröder-Kim ein Foto von ihrem Ehemann , das viele amüsierte. Auf dem Foto steht der Altkanzler in ärmelloser Weste am Herd und hantiert mit einer Bratpfanne. Schröder-Kims Kommentar damals dazu: "Der Moderator fragte mich, ob mein Mann zu Hause auch Bundeskanzler sei. Das Foto erkla?rt, souvera?n ist er immer noch, aber zu Hause eher an der Bratpfanne."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

So kontert der frühere "Basta-Kanzler"

In einem neuen wurde Gerhard Schröder nun darauf angesprochen, ob solche Bilder von ihm möglicherweise "zu trashig" seien. "Denen sage ich: Leute, das ist mein Leben und nicht eures. Ich mache, was ich für richtig halte, und ihr macht euren Kram", konterte er. "Menschen wollen von den Politikern ja nicht nur politische Statements hören, sie wollen auch mal wissen: Was macht der sonst so? Und das finde ich in einer Demokratie nicht falsch", erklärte er weiter.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Soyeon Schröder-Kim und Gerhard Schröder sind seit 2018 verheiratet. Für ihn ist es die fünfte Ehe, für sie die zweite. Schröder war von 1998 bis 2005 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und machte sich unter anderem als "Basta-Kanzler", der auch mal ein Machtwort spricht, einen Namen.