Alkohol und Zigaretten trotz Schwangerschaft? Gülcan Kamps äußert sich zu Vorwürfen

Gülcan Kamps wird aktuell mit Fan-Fragen konfrontiert, ob sie in der Schwangerschaft Alkohol trinke und rauche. Jetzt hat sie dazu Stellung bezogen. Wie kommen ihre Follower auf diese Vermutung?

Während einer Schwangerschaft sind Alkohol und Zigaretten eigentlich tabu. Doch so manch schwangerer Promi wurde in der Vergangenheit mit einer Fluppe erwischt. Aktuell muss sich Gülcan Kamps mit derartigen Vorwürfen auseinandersetzen. Was ist da dran?

Das sagt schwangere Gülcan Kamps zu Alkohol- und Zigaretten-Vorwürfen

Am Dienstag (29. Juni) hatte sich die Moderatorin in einer Instagram-Story während des EM-Spiels Deutschland gegen England gezeigt. Dabei sollen auf dem Tisch vor ihr Alkohol und Zigaretten gelegen haben, woraufhin sich zahlreiche besorgte Fans an sie wendeten.

Jetzt hat Gülcan Kamps Stellung zu den Vorwürfen bezogen und via Instagram erklärt: "Zur Erklärung: Auf unserem Tisch war beides [Alkohol und Zigaretten, d.R.] zu finden. Also schonmal richtig beobachtet. Ich trinke jedoch keinen Alkohol und ich rauche auch nicht."

Darauf kann Gülcan Kamps während der Schwangerschaft nicht verzichten

Die ehemalige VIVA-Quasselstrippe erwartet mit ihrem Ehemann Sebastian Kamps gerade ihr erstes Kind. Vor wenigen Tagen verkündete sie stolz, dass ihr ungeborenes Baby jetzt so groß wie ein Apfel sei. Auch wenn Gülcan während ihrer Schwangerschaft nicht zu Alkohol oder Zigaretten greift, enthüllt sie doch eine Schwäche, auf die sie in dieser Zeit nicht verzichten kann: "Ich oute gerne mein großes Laster: Haselnusseiscreme."