Er ist wieder da! Alfons Schuhbeck (77) meldet sich am Mittwochabend mit einer Videobotschaft zu Wort. Der erkrankte Star-Koch erscheint auf der Leinwand bei der Dinner-Show von Hullis in München.

Alfons Schuhbeck ist unheilbar an Krebs erkrankt. Noch immer ist ungewiss, ob er zurück in den Knast muss.

Alfons Schuhbeck war bei der VIP-Premiere der neuen Hullis-Dinner-Show "Feel Vergnügen" zwar nicht persönlich vor Ort, ließ es sich aber nicht nehmen, die Gäste per Video zu begrüßen. Der erkrankte Star-Koch erschien zum Show-Start auf der Leinwand und richtete persönliche Worte an das Publikum im Spiegelzelt an der Motorworld München.

Alfons Schuhbeck bei Hullis: "Das ist wie Therapie"

In dunkelblauem Anzug saß Schuhbeck an einem Schreibtisch und wandte sich direkt an die Gäste. Seine Botschaft: Jeder solle dringend auf seine Gesundheit achten. "Und wenn ihr mal eure Sorgen vergessen wollt oder nicht gut drauf seid, dann geht ins Hullis. Das ist ja wie eine Therapie", so der 77-jährige Koch. Schuhbecks Gesicht ist schmaler geworden. Seine schwere Krebserkrankung hat Spuren hinterlassen. Doch selbst in dieser schwierigen Situation bewahrt er sich seinen gewohnten Charme und Optimismus. Den Gästen wünschte Schuhbeck viel Spaß, dem Hullis-Team gutes Gelingen. Unter den Besuchern waren auch Schlagerlegende Roberto Blanco und Moderator Stefan Mross. Die Premierengäste reagierten mit Applaus.

Alfons Schuhbeck grüßt die Gäste der Hullis-Premiere

Es ist nicht das erste Mal, dass Schuhbeck die Hullis-Premiere auf diese Weise begleitet. Bereits im vergangenen Jahr hatte er sich mit einer Videobotschaft an die Gäste gewandt.

Alfons Schuhbeck: Sorge um seine Gesundheit

Der Auftritt kommt zu einer bewegenden Zeit für den 77-jährigen Koch. Schuhbeck ist unheilbar an Krebs erkrankt und war vorzeitig am 27. Februar 2025 aus der Haft entlassen worden. Mehrere Fristen verstrichen, ohne dass Schuhbeck zurück hinter Gittern musste, um seine Haft von insgesamt vier Jahren und drei Monaten fortzusetzen.

Doch wie geht es für ihn weiter? Muss Alfons Schuhbeck möglicherweise wieder zurück ins Gefängnis? Noch immer wurde nicht über sein Knast-Schicksal entschieden. Am 4. September 2026 endete die Frist für seine Haftunterbrechung. Die Staatsanwaltschaft hatte der Abendzeitung Anfang September mitgeteilt, dass das dafür notwendige Sachverständigengutachten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliege.

Am Mittwoch (4. November) hatte die Abendzeitung dazu die Münchner Staatsanwaltschaft I kontaktiert: Wurde das fehlende Gutachten inzwischen nachgereicht oder die Haftunterbrechung für den 77-Jährigen verlängert? Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft teilte hierzu mit, dass es im Fall Alfons Schuhbeck bislang keine Neuigkeiten gibt. Für den ehemaligen Liebling der Münchner Society geht damit das Zittern um seine Zukunft weiter.

Neue Hullis-Show an der Motorworld München

Für die neue Saison ist das Hullis-Spiegelzelt an die Motorworld München gezogen. Die Produzenten Richard Matthes und Sven Pawlitschko setzen diesmal auf das Motto "Feel Vergnügen". Das Menü wurde von Sternekoch Bobby Bräuer kreiert.