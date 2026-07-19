Alexander Zverev und Freundin Sophia Thomalla auf Ibiza: Yacht-Urlaub mit Dackel

Nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale gönnt sich Alexander Zverev eine Auszeit. Gemeinsam mit Sophia Thomalla und Dackel Mishka wurde der Tennisstar auf einer Yacht vor Ibiza gesichtet.

Nach seiner Niederlage im Wimbledon-Finale der Herren nutzt Alexander Zverev (29) die Zeit für eine kurze Pause. Gemeinsam mit seiner Partnerin Sophia Thomalla (36) verbringt der Tennisprofi einige freie Tage auf Ibiza - begleitet von Dackel Mishka, der die beiden inzwischen regelmäßig auf Reisen begleitet.

Nur wenige Tage nach der Endrunde des berühmten Rasenturniers, in der Zverev gegen Jannik Sinner verlot, wurde das Paar auf einer Yacht vor der Baleareninsel gesichtet. Zuvor hatte Zverev bereits einen Bootsausflug mit Rafael Nadal und weiteren Freunden vor Mallorca unternommen. Nun stehen Erholung und gemeinsame Zeit mit Thomalla im Mittelpunkt.

Die Auszeit hatte der 29-Jährige bereits nach dem Turnier in London angekündigt. Nach einer langen und kräftezehrenden Saison wolle er sich zunächst einige Tage freinehmen, bevor die Vorbereitung auf die kommende Hartplatz-Saison beginnt.

Dackel Mishka ist immer dabei

Auch Dackel Mishka durfte auf dem Kurzurlaub nicht fehlen. Den Hund hatte Zverev seiner Freundin im vergangenen Herbst geschenkt, nachdem ihr langjähriger Vierbeiner gestorben war. Inzwischen scheint Mishka jedoch besonders eng an seinem Herrchen zu hängen und begleitet den Tennisstar regelmäßig zu Turnieren und Reisen.

teilten die beiden sowie der Account des Hundes mehrere Fotos ihrer Bootstour. Auf einem Schnappschuss sind die beiden in Badekleidung und Arm in Arm mit dem Dackel im Arm zu sehen.

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Sophia Thomalla teilte in ihrer Instagram-Story mehrere weitere Fotos, auf einem blickt Zverev mit Hund im Arm in die Ferne, auf einem weiteren Bild sucht der Vierbeiner Schatten unter den Beinen der Moderatorin.

Kurze Erholung vor der Nordamerika-Tour

Lange wird die Pause allerdings nicht dauern. Nach einigen freien Tagen richtet sich der Blick wieder auf die zweite Hälfte der Tennissaison. Mit den Masters-Turnieren in Nordamerika und den US Open stehen die nächsten wichtigen Wettbewerbe bevor. Ob Thomalla ihren Partner begleitet, ist noch nicht bekannt. Laut "Bild" stehen für die Moderatorin während der US Open berufliche Verpflichtungen in Deutschland an.

Zverev und Thomalla sind seit knapp fünf Jahren ein Paar. Ihre Beziehung bestätigten die beiden im Herbst 2021.