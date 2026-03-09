Alexander Herrmann freut sich: TV-Koch kann bei Wahl in Bayern überzeugen

Fernsehen, Spitzenküche – und jetzt auch noch Kommunalpolitik für Alexander Herrmann. Die Wählerinnen und Wähler im Landkreis Kulmbach haben entschieden.

TV-Koch Alexander Herrmann ("The Taste") ist nun Mitglied des Kulmbacher Kreisrats. Nach dem vorläufigen Ergebnis zog er auf der CSU-Liste in das Kommunalparlament ein. Dabei hatte der prominente Gastronom aus Wirsberg auf dem 50. und letzten Listenplatz kandidiert.

Wahl in Kulmbach: Alexander Herrmann schafft Einzug in Kreistag

Vor einigen Monaten hatte Herrmann erklärt, dass er vom oberfränkischen Bezirkstagspräsidenten Henry Schramm (CSU) gefragt worden sei, ob er antreten möchte. "Wir kennen uns schon seit vielen Jahren und ich habe sofort Ja gesagt." Er wolle jedoch nicht "in die große Politik einsteigen", sondern "den regionalen Austausch noch mehr intensivieren".

"Mir geht es um die Haltung zur konservativen Mitte"

Der 54-Jährige sagte im Dezember der AZ:"Mir ist es wichtig zu betonen, dass es keine Persönlichkeitswahl ist. Ich werde keinen klassischen Wahlkampf machen und möchte selbst nicht im Vordergrund stehen. Mir geht es um den Erfolg, das Vertrauen in die CSU und die Haltung zur konservativen Mitte."

Herrmann ist in Kulmbach geboren und wuchs im nahegelegenen Wirsberg auf, wo er ein Restaurant und ein Hotel betreibt, dazu kommen Locations in Nürnberg. Deutschlandweit bekannt ist Herrmann dank seiner TV-Präsenz in zahlreichen Kochshows.

Im Kulmbacher Kreistag gibt es 50 Sitze. Das Gremium entscheidet über den Haushalt des ländlich geprägten Landkreises, aber auch beispielsweise über Straßenbau, Schulen und Soziales.