Al Pacino trifft als erster Filmstar Papst Leo XIV. zur Audienz

Papst Leo XIV. hat Al Pacino zu einer Audienz empfangen. Der 85-Jährige ist damit laut Berichten der erste große Filmstar, dem diese Ehre zuteilwurde.

Die US-Schauspiellegende Al Pacino (85) ist der erste große Filmstar, der zu einer Audienz bei Papst Leo XIV. (69) empfangen wurde. Das berichten US-Medien . Pacino besuchte den neuen Papst am 16. Juni im Beisein des Filmproduzenten Andrea Iervolino (37), mit dem er an dem kommenden Streifen "Maserati: The Brothers" arbeitet.

Iervolino hat in mehrere Bilder des Treffens veröffentlicht. Die beiden Filmschaffenden sind auf den Fotos im Gespräch mit Papst Papst Leo XIV. zu sehen. Der Produzent bedankt sich zu den Aufnahmen für die Segnung des Papstes und verrät, dass die beiden dem Pontifex als Geschenk ein Maserati-Modell überreicht haben.

Es war ein "Moment tiefer spiritueller und kultureller Inspiration"

Man fühle sich geehrt, bekannt geben zu können, "dass Seine Heiligkeit Papst Leo XIV. heute Morgen eine Delegation des Films 'Maserati: The Brothers', - darunter Oscarpreisträger Al Pacino und Produzent Andrea Iervolino - zu einer Privataudienz am Heiligen Stuhl empfangen hat", teilte Iervolino laut "Variety" in einem Statement mit. Das Treffen sei ein "Moment tiefer spiritueller und kultureller Inspiration" gewesen, bei dem gemeinsame Werte im Mittelpunkt standen. Themen des Gesprächs seien unter anderem die Einheit der Familie, Liebe, Mitgefühl sowie die Bedeutung des Beitrags zum Gemeinwohl gewesen.

Andere Darsteller aus dem Cast von "Maserati: The Brothers" haben an der Audienz demzufolge nicht teilgenommen. In dem Film von Regisseur Bobby Moresco (74), der in Italien gedreht wird, werden neben Al Pacino unter anderem auch weitere bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler wie Anthony Hopkins (87), Jessica Alba (44) und Andy Garcia (69) auftreten.