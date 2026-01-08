Afrikanische Hauptstädte als WWM-Frage: Diese Zentren liegen wenige Kilometer auseinander

In der neuen Folge von "Wer wird Millionär?" ist wieder Allgemeinwissen gefragt. Dieses Mal will Günther Jauch von einem Kandidaten wissen, zwischen welchen zwei afrikanischen Hauptstädten nur wenige Kilometer liegen. Hätten sie die Antwort vor der Auflösung gewusst?

Vom 5. bis 9. Januar wird auf RTL bei "Wer wird Millionär?" wieder die "3-Millionen-Euro-Woche" gefeiert. Kandidaten, die in den Sendungen von Montag bis Donnerstag mindestens 16.000 Euro gewinnen, dürfen am Freitag um den ganz großen Gewinn spielen. Am Donnerstagabend kommt ein Kandidat bei einer Frage zu afrikanischen Hauptstädten ins Trudeln und braucht Unterstützung vom Telefonjoker und einem Zuschauer aus dem Publikum.

Welche afrikanischen Hauptstädte liegen sehr nah beieinander?

Von Kilian Sasse will Günther Jauch für 16.000 Euro wissen: Welche beiden afrikanischen Hauptstädte liegen nur wenige Kilometer voneinander entfernt? Als Lösungsmöglichkeiten werden ihm folgende Alternativen geboten:

Kinshaza und Brazzaville Nairobi und Dakar Kairo und Algier Luanda und Mapupo

Städte in Afrika: Richtige Antwort gesucht

"Das ist die perfekte Frage für einen meiner Telefonjoker", sagt Kilian Sasse an Günther Jauch gerichtet. Zu früh gefreut, denn der Kumpel in der Leitung kann nur bedingt weiterhelfen. Er empfiehlt dem "Wer wird Millionär?"-Kandidaten zwar Antwort A, doch ganz sicher scheint er dabei nicht zu sein – der Zusatzjoker kommt zum Einsatz. Ein Mann aus dem Publikum rät dem "Wer wird Millionär"-Kandidaten zu Antwort A: Kinshaza und Brazzaville.

Auflösung zu "Wer wird Millionär?"-Frage: Kinshaza und Brazzaville ist korrekt

Damit liegt der Zuschauer genau richtig. Zwischen Kinshaza und Brazzaville liegen tatsächlich nur vier Kilometer. Die Entfernung von Nairobi nach Dakar beträgt über 3000 Kilometer, von Kairo nach Algier etwa 2700 Kilometer und von Luanda nach Mapupo knapp 2800 Kilometer.

Kandidat Kilian Sasse darf damit zur 32.000-Euro-Frage weiterziehen. Die kann er allerdings nicht mehr beantworten, es bleibt bei einem Gewinn von 16.000 Euro – und einer Qualifikation zur Finalsendung. Ob er seine Gewinnsumme nochmal steigern kann? Das sehen die Zuschauer am Freitag. 9. Januar, ab 20.15 Uhr auf RTL.