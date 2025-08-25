Ärger bei Tokio-Hotel-Konzert: Heidi Klum von Promi-Gast genervt

Bill und Tom Kaulitz feierten kürzlich einen wichtigen Meilenstein: 20 Jahre ist es her, dass ihre Band Tokio Hotel mit dem Song "Durch den Monsun" durchstartete. Zum Jubiläumskonzert in Berlin kam natürlich auch Toms Ehefrau Heidi Klum – und ärgerte sich über das Benehmen eines anderen Promi-Gastes.

Vor 20 Jahren sind Bill und Tom Kaulitz (35) als Tokio Hotel berühmt geworden. Um das Jubiläum ihres ersten Hits "Durch den Monsun" zu feiern, spielte die Band am 15. August 2025 ein Konzert in der ausverkauften Berliner Wuhlheide. Natürlich waren auch zahlreiche Promi-Kollegen unter den Gästen. So auch Toms Ehefrau Heidi Klum (52) – die sich allerdings über einen berühmten Besucher sehr ärgern musste.

Bei Tokio-Hotel-Konzert: Heidi Klum von Olli Schulz genervt

In der neuesten Ausgabe vom Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" geraten die Kaulitz-Zwillinge ins Schwärmen über das erfolgreiche Jubiläumskonzert. Tom erzählt: "Meine Familie war da, meine Frau war da und die Kids und alle haben es gesehen und ganz viele Freunde und Familie von allen waren natürlich vor Ort und es war einfach wahnsinnig schön. Unter anderem war auch Olli Schulz da."

Über den prominenten Besucher sagt Tom Kaulitz: "Mit dem hab ich auch noch ordentlich auf der Aftershow-Party gefeiert." Doch er möchte zu dem Singer-Songwriter noch mehr loswerden: "Meine Frau hat sich beschwert, die hat gesagt: 'Also der Olli Schulz, der stand schräg hinter mir, der hat die ganze Show durchgequatscht'." Woraufhin Bill ihm beipflichtet: "Das hab ich nämlich auch gehört, das möchte ich jetzt auch einmal rausschicken."

Olli Schulz kam auch zum Tokio-Hotel-Konzert. Doch er fiel im Publikum offenbar durch sein lautes Quatschen auf. © imago/PanamaPictures

Bill und Tom Kaulitz schmieden Rachepläne: "Eine Runde unterhalten"

Tom Kaulitz sagt über den lauten Konzertgast: "Das Geile ist ja, dass Olli der Erste ist, der sich immer aufregt, wenn auf seinen Konzerten gequatscht wird. Ich glaube, Olli ist so ein Typ, der hält auch mal die Show an und sagt: 'Hört ihr mal auf zu quatschen jetzt, ich spiele gerade eine Ballade.'"

Bill Kaulitz schmiedet schließlich einen konkreten Racheplan: "Tom, ich finde, wir sollten auf Ollis Konzert gehen und sollten uns auch mal eine Runde unterhalten." Seinem Bruder gefällt die Idee und er setzt sogar noch einen drauf: "Vielleicht machen wir einen Podcast, während er die Songs spielt." Offensichtlich können die Kaulitz-Zwillinge den kleinen Affront von Olli Schulz mit Humor nehmen.