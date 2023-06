Abservierte Bachelor-Siegerin: Neues Liebesglück für Angelina Utzeri

Nach dem Liebes-Aus mit "Bachelor" David Jackson schwebt nun auch Angelina Utzeri wieder auf Wolke sieben. Bereits im Interview mit der AZ verriet die 28-Jährige, dass sie offen für etwas Neues sei. Jetzt ist die verschmähte "Bachelor"-Siegerin glücklich mit ihrem Freund Andreas.

Hinter Angelina Utzeri liegt eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die "Bachelor"-Kandidatin konnte sich nicht nur die letzte Rose in der Kuppelshow sichern, sondern gewann auch das Herz von Bachelor David Jackson – allerdings nur kurzzeitig. Die Beziehung der beiden ging in die Brüche und David bandelte mit seiner Zweitplatzierten, Lisa Mieschke, an.

Während der Bachelor mit seiner Lisa turtelte, erklärte Angelina im AZ-Interview Mitte Mai: "Ich bin noch Single. Aber auf jeden Fall offen dafür, jemand kennenzulernen."

Angelina Utzeri ist frisch verliebt

Lange musste Angelina nicht warten. Die verschmähte "Bachelor"-Gewinnerin ist frisch verliebt und genießt das Liebesglück mit ihrem neuen Freund. Auf Instagram teilte die 28-Jährige Schnappschüsse aus dem Urlaub mit ihrem Liebsten. Die Bilder zeigen das Paar von hinten, bei Sonnenuntergang am Meer. Angelina trägt ein grünes Kleid. Ihr Freund, der hinter ihr steht, hat den Arm über ihre Schulter gelegt. Die Gesichter der beiden sind nicht zu sehen. Den Beitrag kommentierte Angelina mit einem weißen Herz-Emoji.

Unter den beiden Fotos freuten sich ihre Follower für Angelina. Eine Nutzerin kommentierte: "Wie schön! Du hast es mehr als verdient! Alles Liebe für euch!" Ein anderer schrieb: "Der Bachelor war eh eine Luftpumpe. Viel Glück!"

In einer Instagram-Story reagierte Angelina auf die vielen Glückwünsche unter ihrem Beitrag und schrieb: "Ich bin sehr glücklich und freue mich so das mit euch zu teilen! Ihr seid einfach die Besten! Ich beantworte auf jeden Fall bald eure Fragen zu allem!"

Wer ist Angelina Utzeris neuer Freund?

Bisher ist über den Neuen der "Bachlor"-Siegerin noch nicht allzu viel bekannt. Sein Name ist Andreas, wie die 28-Jährige gegenüber der "Bild" verriet. Genau wie Angelina soll auch er aus Albstadt kommen. "Ich habe bei meinem Dad im Restaurant bedient. Da kam Andreas zum Essen vorbei und wir haben uns das erste Mal richtig kennengelernt", sagte sie der "Bild". Während des Interviews schwärmte Angelina über ihren Liebsten: "Ich kann bei Andreas genau so sein, wie ich bin und fühl mich verstanden und unterstützt – bei allem, was ich tue. Wir sind ein Team".