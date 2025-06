Absage in letzter Minute: Prinzessin Kate lässt Royal Ascot sausen

Prinzessin Kate hat in letzter Minute ihre Teilnahme bei Royal Ascot abgesagt. Ehemann Prinz William ist unterdessen vor Ort, um Preise zu verteilen.

Prinzessin Kate (43) hat ihre geplante Teilnahme am Pferderennevent Royal Ascot abgesagt. Die Ehefrau von Prinz William (42), die im vergangenen Jahr gegen eine Krebserkrankung kämpfte, versuche bei ihrer Rückkehr zu ihren öffentlichen Auftritten "das richtige Gleichgewicht zu finden", heißt es unter Berufung auf Quellen aus dem Palast.

Die Prinzessin soll enttäuscht sein, dass sie die Veranstaltung in Berkshire verpasse. Sie sollte am Mittwoch mit ihrem Ehemann William sowie König Charles (76) und Königin Camilla (77) teilnehmen. Prinz William gehört am heutigen Renntag zu den Persönlichkeiten, die die Preise überreichen. Während seine Ehefrau nicht dabei sein kann, hat der britische Thronfolger aber Unterstützung aus Kates Familie. Ihre Mutter Carole Middleton (70) ist vor Ort - zusammen mit ihrer Schwiegertochter Alizee Thevenet, der Frau von Kates Bruder James Middleton (38).

Viele Auftritte für Prinzessin Kate

Prinzessin Kate will nach ihrer Krebsdiagnose im vergangenen Jahr schrittweise in die Öffentlichkeit zurückkehren. In den vergangenen Tagen hat sie bereits an mehreren Veranstaltungen teilgenommen - darunter die Militärparade Trooping the Colour, die jährliche Zeremonie des Hosenbandordens und ein Auftritt in London. Ihre Absage für Royal Ascot kommt britischen Medienberichten zufolge dennoch überraschend.

Zahlreiche Promis und Royals feiern jährlich bei dem prestigeträchtigen Pferderennen, das auch eines der bekanntesten britischen Society-Events ist, Auftritte. Am Dienstag kamen König Charles und Königin Camilla sowie Prinzessin Anne (74) zu dem Event. Und auch Prinz Edwards (61) Ehefrau Herzogin Sophie (60) sowie Prinzessin Beatrice (36), deren Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (41) und ihre Mutter Sarah "Fergie" Ferguson (65) wurden unter anderem bereits gesichtet. Am heutigen Mittwoch erschien Prinz William zusammen mit Charles und Camilla in der Kutsche bei der Veranstaltung.