Abnehmspritze und Magertrend: "Rosenheim-Cops"-Star litt jahrelang und sorgt sich 

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger schlägt ernste Töne an. Die Schauspielerin beobachtet eine bedenkliche Entwicklung in der Gesellschaft – dabei wächst ihre Sorge um junge Menschen. Burger selbst litt in ihrer Jugend an einer Essstörung.

Ein Star aus "Die Rosenheim-Cops" spricht über Magertrend und wie sie selbst lange darunter gelitten hat.

Bodypositivity schien sich lange durchzusetzen, Schönheitsideale wurden vielfältiger gedacht. Doch inzwischen zeichnet sich ein gegenläufiger Trend ab, wie die " " kürzlich berichtete. Vor allem bei Frauen rückt ein sehr schlankes Körperbild wieder stärker in den Fokus – eine Entwicklung, die Schauspielerin Marisa Burger (52) mit Sorge beobachtet.

Übeltäter Ozempic: Marisa Burger entsetzt wegen Magertrend

Die "Rosenheim-Cops"-Darstellerin warnt deutlich vor dem Magertrend: "Ich habe den Eindruck, dass wir in der Hinsicht wieder richtig rückläufig werden und dass es wieder in dieses 'Heroin Chic' und in dieses ganz dünne Body-Bild zurückgeht. Und das hat mich wirklich erschreckt. Weil wir waren doch wirklich schon mal weiter und offener." Burger betont im Podcast " ", dass Bodypositivity selbstverständlich sein sollte.

Es sei erfreulich gewesen, dass ein vermeintlich perfektes Erscheinungsbild lange "nicht mehr zum zentralen Thema wurde, und dass man suggeriert hat, dass man seinen Körper so lieben darf, wie er ist – egal welche Größe. Und dass es akzeptiert wird". Die Schauspielerin macht unter anderem die Abnehmspritze dafür verantwortlich, dass ein gesundes Selbstbild vermehrt wieder verloren gehe und der Trend erneut in Richtung Magerwahn kippe.

Die Abnehmspritze Ozempic erlebt seit einiger Zeit einen Boom. © imago/Bihlmayerfotografie

Erschreckende Beobachtung bei Oscar-Verleihung: "Das macht mich traurig"

Vor allem mit Blick auf die Promiwelt findet es Burger alarmierend, dass extrem schlanke Körper scheinbar wieder selbstverständlich werden. Die Oscar-Verleihung Mitte März sei das perfekte Beispiel gewesen – Schauspielerinnen wie Nicole Kidman oder Emma Stone sind laut der 52-Jährigen "wahnsinnig mager und dünn über den roten Teppich" gelaufen: "Ja, das hat mich erschreckt. Und das macht mich auch traurig."

"Rosenheim-Cops"-Star Marisa Burger sorgt sich um junge Menschen

Prominente haben einen großen Einfluss – vor allem auf junge Menschen. Aus der Beobachtung, dass viele Stars durch Hilfsmittel wie Ozempic eine schlanke Figur anstreben, resultiert für Burger eine große Sorge. Laut ihr werden durch den wieder aufkommenden Magertrend vor allem "Kinder und Enkelkinder" mit einem kritischen Körperbild konfrontiert. Junge Menschen können wohl unter Druck geraten, einem unrealistischen Ideal entsprechen zu müssen und ihren eigenen Körper als nicht ausreichend wahrzunehmen. Marisa Burger fällt ein klares Urteil: "Ja, in der Modewelt findet wieder so ein Umschwung statt. [...] Ich find's schlimm."

Ihre Podcast-Partnerin Solveig Duda sieht das ähnlich, ordnet die Entwicklung jedoch etwas differenzierter ein. In Bezug auf den "Schlankmacher" Ozempic betont sie auch die medizinischen Vorteile des Wirkstoffs. "Es ist ja ursprünglich ein Diabetesmittel und für Diabeteskranke ein Segen, weil es den Blutzuckerspiegel normalisiert. Ich hab mir das erklären lassen vom Arzt meines Vertrauens. [...] Man nimmt es auch für sehr adipöse Menschen mittlerweile her. Da heißt das Mittel anders, ist aber der gleiche Wirkstoff."

Magersucht: Marisa Burger litt in der Jugend

Marisa Burger litt in ihrer eigenen Jugend unter einer Essstörung. Zu "Bunte" sagte sie vor drei Jahren: "In meiner frühen Jugend war ich magersüchtig. Ich bin dann freiwillig ins Internat gegangen. Da konnte ich dann auch wieder zur Normalität zurückkehren." Darüber schrieb Burger ebenso in ihrem Bestseller-Buch "Vergiss nie, wie dein Herz am Anfang war".

Auch in München erlebt das Medikament Ozempic derzeit einen Boom. Im Interview mit der AZ klärte Mediziner Jörg Puchta über die Abnehmspritze und die hohe Nachfrage auf.