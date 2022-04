Abfuhr für Barbara Schöneberger: Kein Promi-Bonus in Restaurant

Auch Promis bekommen nicht immer alles, was sie wollen. Barbara Schöneberger berichtet von einem unschönen Erlebnis in einem Restaurant, wo sie nicht mal mit ihrem VIP-Status punkten konnte.

Barbara Schöneberger ist in einem Restaurant abgewiesen worden.

Promis sind es gewohnt, auf glamourösen Events und Galas hofiert zu werden. Im echten Leben kann es dann aber vorkommen, dass die Bekanntheit einer Person mal keine Rolle spielt. Barbara Schöneberger hat das jetzt selbst erfahren müssen, wie sie in ihrem Podcast " " erzählt.

Abfuhr für Barbara Schöneberger: "Da wurde jeder gleich schlecht behandelt"

Gemeinsam mit ihrem Ehemann Maximilian von Schierstädt war die Moderatorin privat in Dresden unterwegs. "Irgendwann hatten wir Hunger und haben uns in sein italienisches Restaurant gesetzt", sagt Barbara Schöneberger im Gespräch mit Starköchin Cornelia Poletto. Bedient wurde das prominente Paar allerdings nicht. "Wir saßen schon sehr lang und es kam niemand so richtig und wurde nicht richtig auf uns aufmerksam."

Während Barbara Schöneberger und ihr Ehemann auf einen Kellner warteten, wurden andere Gäste auf sie aufmerksam. "Es war irgendwie ganz interessant, weil alle anderen hatten schon gecheckt: Da sitzt Barbara Schöneberger", erklärt sie weiter. Dem Personal sei ihr VIP-Status jedoch egal gewesen. "Da muss man schon sagen: absolut demokratisch. Da wurde jeder gleich schlecht behandelt", fügt sie lachend hinzu.

Barbara Schöneberger kann über fehlenden Promi-Bonus lachen

Essen habe es für die Moderatorin an diesem Tag in dem Dresdener Restaurant nicht gegeben. "Das wird nix, das dauert hier ewig", soll ein Kellner laut Barbara Schöneberger auf die Bitte um Bestellung erwidert haben. Doch damit nicht genug. Als sie das Lokal verlassen wollten, soll der Angestellte hinzugefügt haben: "Dann gehen Sie am besten woanders hin!"

Über dieses Erlebnis kann die 48-Jährige inzwischen lachen. Für Köchin Cornelia Poletto ist die schroffe Abfuhr der Servicekraft aus Dresden allerdings unverständlich. "Ich liebe meinen Job als Köchin, aber ich liebe noch mehr den Job, Gastgeber zu sein. [...] Das verstehe ich nicht, dass es nicht mehr Menschen gibt, die sich dafür begeistern können."