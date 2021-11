Abenteurer enthüllt: Dieses Insekt hat Prinz George gegessen

Der kleine Prinz George hat seine erste Ameise gegessen. Von dem ungewöhnlichen Erlebnis erzählt der Mann, der ihn dazu angestachelt hat.

Prinz George (8) hat vor zwei Jahren seine erste Ameise verspeist. Wie es dazu kam und was er damit zu tun hat, erzählte der britische Abenteurer Bear Grylls (47) am Dienstag .

Demnach fand seine Begegnung mit dem zukünftigen König am Rande der King's Cup Regatta des Herzogs und der Herzogin von Cambridge - Georges Eltern - auf der Isle of Wight im Jahr 2019 statt. Damals hatte Prinz Georges Oma, Carole Middleton (66), Bear Grylls gebeten, ihren Enkel zu begrüßen, denn sie wusste, dass George ein großer Fan seiner interaktiven Netflix-Serie "Running Wild" ist.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Prinz Georges "Augen leuchteten"

Als die beiden plauderten, begann ein Strom von Ameisen über Georges Füße zu laufen. "Ich sagte zu ihm: 'Komm schon, lass uns eine essen'", erzählte der Abenteurer. "Wirklich?", soll George ungläubig geantwortet haben. Doch er hat es dann wohl mitgemacht und so ergänzte Bear Grylls: "Es war ein Privileg, dem zukünftigen König seine erste Ameise zu geben und seine Augen leuchteten so, wie sie es bei jedem tun, der in der Wildnis unterwegs ist und ein paar Ängste hat und sie überwindet."

Als Moderatorin Susanna Reid dann noch fragte, wie Ameisen schmecken, antwortete Grylls: "Ein bisschen scharf, aber das ist die Ameisensäure im Magen und es ist alles Vitamin C, es ist okay."

Öffentliches Lob für den kleinen Prinzen

Die Geschichte hatte Bear Grylls bereits am Tag des King's Cups ausgeplaudert. Nachdem er die Siegertrophäe als Teil des Teams für die Tierschutzorganisation Tusk entgegengenommen hatte, sagte der Abenteurer unter anderem: "Prinz George, du hast heute deine erste Ameise gegessen. Und das ist auch ein großer Moment. Gut gemacht."

Prinz George ist das erste Kind von Prinz William (39) und Herzogin Kate (39), die seit 2011 verheiratet sind. Sie bekamen außerdem ihre Tochter, Prinzessin Charlotte (6), und den zweiten Sohn, Prinz Louis (3).