Ab ins Eton College: Macht es Prinz George Vater William gleich?

Wird es bald auch Prinz George aufs renommierte Eton College verschlagen, so wie seinen Vater William und Onkel Harry vor ihm?

Tritt der kleine Prinz George (9) in einer wichtigen Angelegenheit bald schon in die Fußstapfen von Vater Prinz William (41) und Onkel Prinz Harry (38)? , dass George gemeinsam mit seinem Vater und Mutter Kate (41) vor den Pforten des renommierten Eton College gesichtet wurde. will zudem ein Beweisfoto des Besuchs eingefangen haben.

Darauf zu sehen: Die drei Royals, die sich vor dem Gebäude mit vermeintlichen Angestellten des College unterhalten. George trägt darauf ein kurzes blaues Hemd und dunkelblaue Shorts, Prinzessin Kate wählte ein luftiges Kleid in floraler Optik und Prinz William schmiss sich trotz sommerlicher Temperaturen in eine lange Hose samt Sakko.

Prinz Willim kennt sich dort bestens aus

Dass Prinz George eines Tages auf dem Eton College landen könnte, ist ein recht realistisches Szenario. Prinz William besuchte die elitäre Einrichtung, bei der ein Schuljahr umgerechnet rund 50.000 Euro kosten soll, von 1995 bis 2000. Prinz Harry folgte 1998 und machte ebenfalls fünf Jahre später, im Jahr 2003, dort seinen Abschluss. Zu den berühmten Schülern am Eton College zählten unter anderem auch Oscarpreisträger Eddie Redmayne (41) sowie die Ex-Premierminister David Cameron (56) und Boris Johnson (59).

Aktuell ist Prinz George noch an der Lambrook Vorbereitungsschule in Berkshire eingeschrieben - ebenso wie seine beiden jüngeren Geschwister, Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Dort werden Schülerinnen und Schüler von 3-13 Jahren unterrichtet. Prinz George wird am 22. Juli dieses Jahres zehn, etwas Zeit bliebe also ohnehin noch.

Das Eton College wäre sogar noch ein Stückchen näher am derzeitigen Wohnsitz des Prinzen und der Prinzessin von Wales, dem Adelaide Cottage, gelegen.