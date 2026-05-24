60 Prozent der Bevölkerung lebt im Osten: Dieses Land ist die korrekte Lösung der WWM-Frage

In welchem Land lebt ein Großteil der Bevölkerung in zwei östlichen Provinzen? Das möchte Günther Jauch in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" wissen. Sein bayerischer Kandidat gerät zwischen Kanada und China ins Straucheln.

Für Alexander Schachtner aus Regensburg wird es in der aktuellen Folge von "Wer wird Millionär?" ernst. Der Systemingenieur darf sein Wissen in den verschiedensten Fachbereichen unter Beweis stellen. Doch der Ratestuhl von Günther Jauch ist unberechenbar: Als nach einem Land mit einer bestimmten Bevölkerungsverteilung gefragt wird, kommt der Bayer an seine Grenzen. Die AZ verrät hier, welches Land gesucht wird.

"Wer wird Millionär?": Günther Jauch fragt nach Bevölkerungsverteilung

Geografie ist ein beliebtes Thema bei "Wer wird Millionär?", auf das sich viele Kandidaten eifrig vorbereiten. Doch wie steht es um das Wissen in Sachen Bevölkerungsverteilung? In der aktuellen Folge darf Alexander Schachtner genau das auf dem Ratestuhl beweisen. Denn für 32.000 Euro möchte Günther Jauch von ihm wissen:

Wo leben rund 60 Prozent der Bevölkerung in zwei Provinzen im Osten des Landes?

A: Kanada

B: China

C: Russland

D: Südafrika

Der Systemingenieur hat keinen Joker zur Verfügung, weshalb er allein auf sein eigenes Wissen angewiesen ist. Im Kopf geht er die einzelnen Länder durch und versucht, durch das Ausschlussverfahren auf die richtige Lösung zu kommen. Schließlich entscheidet er sich mutig für Antwortmöglichkeit B: China. Hat er damit den richtigen Riecher bewiesen?

Günther Jauch klärt auf: In diesem Land leben 60 Prozent der Bevölkerung im Osten

Der Mut des Kandidaten wird leider nicht belohnt, denn A: Kanada wäre die richtige Lösung gewesen. Günther Jauch erklärt, dass in den Provinzen Ontario und Quebec 25 Millionen der insgesamt 40 Millionen kanadischen Landeseinwohner leben. Dort befinden sich nämlich die bevölkerungsreichen Großstädte Toronto und Ottawa beziehungsweise Montreal und Quebec. Der Regensburger fällt leider auf 1.000 Euro Gewinnsumme zurück, muss sich aber wenigstens nicht vorwerfen, für das große Geld nicht alles riskiert zu haben.