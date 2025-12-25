45. Geburtstag von Kindheitsheld am 4. August: Kandidat räumt bei WWM-Frage ab

Günther Jauch fragt einen Kandidaten bei "Wer wird Millionär?", welcher Kindheitsheld im August 45 Jahre alt wurde: Papa Schlumpf, Bibi Blocksberg, Bernd das Brot oder der kleine blaue Elefant? Die AZ kennt die Antwort.

Auf dem Ratestuhl von Günther Jauch kam schon so mancher "Wer wird Millionär?"-Kandidat ins Schwitzen.

Im "Weihnachts-Special" von "Wer wird Millionär?" am 25. Dezember wird in Günther Jauchs Studio Wissen über Kindheitshelden auf die Probe gestellt. Der RTL-Moderator fragt einen Kandidaten, welche Kultfigur im Sommer dieses Jahres 45 Jahre alt wurde. Die AZ weiß schon jetzt die richtige Antwort.

Kindheitshelden: Welche Kultfigur im Sommer 45 Jahre alt wurde

Kandidat Alexander Krewer darf auf dem Ratestuhl von " " Platz nehmen. Der 32-jährige Hamburger steht bei der 64.000-Euro-Frage. Günther Jauch möchte von seinem Studiogast wissen:

Wessen 45. "Geburtstag" wurde am 4. August 2025 gefeiert?

Papa Schlumpf Bibi Blocksberg Bernd das Brot der kleine blaue Elefant

Papa Schlumpf, Bibi Blocksberg, Bernd das Brot oder der kleine blaue Elefant? WWM-Kandidat hat klare Vermutung

Alexander Krewer verrät, dass Hörspiele seine große Leidenschaft seien. Diese Leidenschaft kommt ihm auf dem Ratestuhl von Günther Jauch zugute, denn alle genannten Kultfiguren sind auch als Hörspielfiguren bekannt. Krewer hat eine Vermutung: Er tendiert zu Antwortmöglichkeit B, will sich jedoch noch nicht festlegen und zögert. Einen Joker möchte er nicht nutzen – vorerst.

"Also ich weiß, dass es Bibi Blocksberg jetzt seit über 40 Jahren gibt, ich meine sogar seit 45 Jahren", so Alexander Krewer im Gespräch mit Günther Jauch. Trotz klarer Tendenz will er sich einen Rat einholen und nutzt den Telefonjoker – doch der ist komplett ahnungslos.

"Wer wird Millionär?": Zeichentrick-Hexe Bibi Blocksberg als richtige Antwort

Alexander Krewer bleibt bei seiner ersten Vermutung und entscheidet sich final für Antwortmöglichkeit Bibi Blocksberg. Damit liegt der RTL-Studiogast richtig und schreitet zur 125.000-Euro-Frage voran. Das Risiko ist ihm aber zu groß und er verlässt das Studio mit 64.000 Euro im Gepäck.