40 Operationen: So geht es Antje-Katrin Kühnemann

Die TV-Ärztin musste in den letzten Jahren aufgrund verschiedener Komplikationen insgesamt 40 Mal operiert werden. Letzte Woche folgte ein weiterer Eingriff – dieses Mal offenbar erfolgreich.

TV-Ärztin und Moderatorin Antje-Katrin Kühnemann (77) musste erneut eine Operation über sich ergehen lassen. Der Grund: Überlastungsbrüche in beiden Füßen, wie die " " berichtet.

Komplikationen führten bei Antje-Katrin Kühnemann häufig zu erneuten OPs

Das war jedoch bei Weitem nicht die erste OP in den letzten Jahren, im Gegenteil: Insgesamt 40 Mal lag die 77-Jährige in den letzten 16 Jahren wegen diverser Operationen im Krankenhaus. Darunter waren acht Eingriffe an den Füßen, vier an der Hand, sieben am Rücken und ganze 17 Operationen an der Brust.

Schuld an dieser hohen Zahl sind vor allem Komplikationen, die erneute OPs zur Folge hatten. "Die Ärzte wollten es bei mir immer besonders gut machen, dadurch ging vieles schief. Aber aufgeben ist keine Option", erklärt Kühnemann willensstark.

Wegen Personalmangel: TV-Ärztin verlässt Reha frühzeitig

Der aktuellste Eingriff vergangene Woche in München, ebenfalls nötig aufgrund einer vorangegangenen Komplikation, verlief jedoch einwandfrei, so Kühnemann gegenüber "Bild".

Die darauf folgende Reha-Behandlung habe sie allerdings schnell wieder abgebrochen, wie sie schildert: "Wegen Personalmangels hatten die Schwestern keine Zeit und ich sollte sie auch nicht rufen, wie mir der Oberarzt nahelegte. Allein gelassen sein kann ich besser zuhause.“