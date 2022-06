Erster großer Auftritt nach Krebsdiagnose: So geht es Sonya Kraus

Zum ersten Mal nach ihrer Krebsdiagnose hat sich Moderatorin Sonya Kraus wieder auf einem roten Teppich gezeigt. Wie es ihr geht und welches Hobby sie in der schweren Zeit für sich entdeckt hat.

Sie ist wieder da – und strahlt genauso wie früher! Am Wochenende war Sonya Kraus (48) bei der Mallorca-Party von Promi-Makler Marcel Remus zu Gast – ihr erster Auftritt auf dem roten Teppich seit ihrer Krebsdiagnose im vergangenen Jahr.

Für die Moderatorin allerdings keine allzu große Sache, wie sie im Interview mit " " erklärte: "Ganz ehrlich, ich bin da so unbedarft rangegangen. Ich habe das jetzt nicht als Comeback empfunden, weil für mich war ich nie weg." Als ehemaliges Model sei ein Auftritt auf dem Red Carpet für sie "so ein bisschen wie Zähneputzen", sagte Kraus weiter. "Es ist schön mit allen zu quatschen und ich genieße das."

Doch nach der Chemotherapie ist Sonya Kraus weiterhin vorsichtig – vor allem in Corona-Zeiten. "Ich bin eine von denjenigen, die im Flieger mit so einer Typhus-Maske sitzen", sagte die Moderatorin. "Bussi Bussi" gebe es aktuell bei ihr auch noch nicht. "Ich passe auf, ich halte im Taxi den Kopf aus dem Fenster, aber ich hoffe dass ich diese leider nicht ganz freiwillig gewählte Distanz so innerhalb von den nächsten drei Monaten ablegen kann."

Sonya Kraus: "Jetzt denke ich mir 'Ihr könnt mich alle mal'"

In den vergangenen, schweren Monaten hat Sonya Kraus auch ein neues Hobby für sich entdeckt – die Gartenarbeit. "In der Erde wühlen und Blumen pflanzen – das ist für mich Meditation pur. I love it." Früher habe sie sich dafür nicht ganz so viel Zeit genommen, aber jetzt denke sie sich "Ihr könnt mich alle mal", wie sie erklärte. "E-Mail egal, Social Media egal und die können alle warten – ich pflanz jetzt die Stiefmütterchen an."

Sympathisch und völlig auf dem Boden geblieben – bei ihrem ersten Teppich-Auftritt seit längerer Zeit präsentierte sich Sonya Kraus ganz wie man sie kennt!