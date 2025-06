31 Jahre nach Dianas Rachekleid: Nichten setzen neues Mode-Statement

31 Jahre nach Prinzessin Diana bezaubern ihre Nichten Lady Amelia und Lady Eliza Spencer bei der Serpentine Gallery Summer Party in London. Dianas Dress von damals bekam einen Spitznamen und wurde Bestandteil der Popkultur.

Lady Amelia und Lady Eliza Spencer in Knallrot bei der Serpentine Gallery Summer Party in London.

Die Zwillinge Lady Amelia und Lady Eliza Spencer (32) waren in ihren schulterfreien Abendkleidern aus einem knallroten fließenden Stoff zwei der Hingucker bei der Serpentine Gallery Summer Party in London. Sie sind bekannt dafür, ihre Outfits aufeinander abzustimmen. Erst kürzlich trugen sie bei den Festspielen in Cannes im Mai und beim Royal Ascot Anfang dieser Woche die gleichen Outfits.

Doch damit nicht genug, denn der Ort ihres jüngsten Auftritts ist auch mit ihrer Familiengeschichte verbunden. Ihre Tante, Prinzessin Diana (1961-1997), sorgte bei ebendieser Party im Jahr 1994 für großes Aufsehen. Ihr Kleid von damals bekam sogar einen Spitznamen und wurde als "Revenge Dress" oder auf Deutsch "Rachekleid" Bestandteil der Popkultur.

Ein simples Cocktailkleid wird zum Fashion-Statement

Vor fast genau 31 Jahren, am 29. Juni 1994, stieg die britische Prinzessin aus einer Limousine vor der Londoner Serpentine Gallery - und machte aus einem simplen schwarzen Cocktailkleid eines der ikonischsten Fashion-Statements der Geschichte.

Das schulterfreie Chiffon-Kleid der griechischen Designerin Christina Stambolian war eigentlich nicht für diesen Abend vorgesehen. Drei Jahre lang hatte es ungetragen in Dianas Kleiderschrank gehangen - zu gewagt, zu sexy für die royalen Verpflichtungen einer Prinzessin. Doch an jenem Juniabend 1994 war Diana keine gehorsame Ehefrau mehr.

Eine Kampfansage

Das Timing hätte nicht besser sein können. Während Diana in ihrem atemberaubenden schwarzen Kleid vor den Kameras strahlte, saß ihr Ex-Mann Prinz Charles (76) in einem anderen Teil Londons vor laufenden TV-Kameras und gestand der ganzen Nation seine jahrelange Affäre mit Camilla Parker-Bowles, der heutigen Königin Camilla (77). Was eigentlich als demütigende Situation für Diana gedacht war, verwandelte sie in ihren größten Triumph.

"Diana wollte wie eine Million Dollar aussehen", erinnerte sich ihre damalige Stylistin Anna Harvey Jahre später in einem Interview, "und sie tat es." Das figurbetonte Cocktailkleid kombinierte Diana geschickt mit einem mehrsträngigen Perlencollier mit einer großen, von Queen Mum (1900-2002) geerbten Saphirbrosche. Der Look war perfekt kalkuliert: elegant, aber mit einer Prise Rebellion.

Während der heutige König Charles im Fernsehen um Verständnis warb und Sympathiepunkte sammeln wollte, brauchte Diana keine Worte. Am nächsten Morgen zierten nicht Charles' Geständnisse die Titelseiten der Weltpresse, sondern Dianas strahlender Auftritt. Der Begriff "Revenge Dress" war geboren und sollte für immer mit diesem Moment verbunden bleiben.