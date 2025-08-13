In wenigen Wochen starten "Die Rosenheim-Cops" mit neuen Folgen im TV. Es wird auch der große Abschied von Marisa Burger sein, denn sie verlässt die beliebte Serie. Bislang war der Inhalt der 25. Staffel geheim, doch jetzt hat das ZDF Einblicke gegeben, worum es in den aktuellen Episoden gehen wird. Was ist bislang bekannt?

Karin Thaler und Alexander Duda müssen Abschied von Marisa Burger nehmen. Was ist sonst über die Handlung der 25. Staffel bekannt?

Für "Die Rosenheim-Cops" gibt es bald Grund zum Feiern: Direkt nach dem Oktoberfest 2025 startet die neue Staffel. Allerdings könnten die Stars der beliebten Vorabendserie auch wehmütig werden, denn Marisa Burger verlässt die Sendung auf eigenen Wunsch. Für Ersatz ist bereits gesorgt, Sarah Thonig übernimmt ihren Platz. Sie wechselt als "Christin Lange" vom Empfang an den Schreibtisch des Sekretariats. Was weiß man noch über die Handlung der 25. Staffel?

Neue Staffel "Die Rosenheim-Cops": Kommissare wollen "100-prozentige Aufklärungsquote"

Bereits seit 587 Folgen ermitteln "Die Rosenheim-Cops" in der bayerischen Idylle. Ziel der Polizeibeamten und Kommissare ist laut ZDF eine "100-prozentige Aufklärungsquote", auf welche auch in der neuen Ausgabe der Serie hingearbeitet werden soll. Ob das erreicht wird, bleibt abzuwarten. Allerdings sind einige Details zum Inhalt der neuen Folgen schon jetzt bekannt.

Brisante Fälle: Hier ermitteln die "Rosenheim-Cops" in den neuen Folgen

In Staffel 25 soll es für Cops aus Rosenheim wieder um Ermittlungen an skurrilen Orten gehen. Wie der Sender mitteilt, untersuchen die Beamten unter anderem "am Rande eines Ufologen-Kongresses, in einem Tonstudio, in der Küche eines Edel-Restaurants sowie auf der Kegelbahn, auf der sich eigentlich Mohrs Verein treffen wollte".

Private Querelen bei "Die Rosenheim-Cops": Das kommt auf die Zuschauer zu

Abseits der Kriminalfälle, die voraussichtlich familiengerecht unblutig dargestellt werden, wird es für die "Rosenheim-Cops"-Kollegen auch privat nicht weniger turbulent. So gerät etwa "Marie Hofer", dargestellt von Karin Thaler, dem ZDF zufolge "an die Grenzen ihrer Geduld, als ein anspruchsvoller Musiker bei ihr einzieht". Dieter Fischer bekommt als "Anton Stadler" Probleme, weil er einen Autofahrer anzeigt. Er erkennt aber zu spät, "dass dieser im Auftrag des Innenministeriums die Arbeit des Kommissariats evaluieren soll".

Und wird es heuer bei "Die Rosenheim-Cops" auch romantisch? Das deutet das ZDF zumindest für "Julia Beck", gespielt von Michaela Weingartner, an: "Und im Kommissariat rätseln alle, wer der junge Mann ist, der Kommissarin Beck plötzlich besucht." Ob es sich dabei um ein Familienmitglied oder gar einen Liebhaber handelt, wird (noch) nicht aufgelöst.

Schauspieler stehen fest: Sie sind in der 25. Staffel wieder dabei

Neben der Handlung hat der Sender auch die Darsteller für die neuen Folgen bekannt gegeben. Wie gewohnt werden wieder Dieter Fischer, Igor Jeftic, Baran Hevi und Michaela Weingartner ermitteln. Unterstützung erhalten sie von Max Müller, Marisa Burger und Anastasia Papadopoulou. Aber auch auf altbekannte Gesichter wie Karin Thaler, Alexander Duda, Paul Brusa, Sarah Thonig, Christian K. Schaeffer und Ursula Maria Burkhart will man heuer nicht verzichten. Wiederkehrende Gäste sind Steffen Wolf, Isabel Mergl, Oliver Bürgin, Mira Huber, Katharina Plank, Emanuela von Frankenberg und Juliette Greco.

In der 25. Staffel von "Die Rosenheim-Cops" müssen Zuschauer auch von einer der beliebtesten Figuren Abschied nehmen. Marisa Burger feiert in den kommenden Folgen ihren Ausstand. Ob sie den berühmt-berüchtigten Serien-Tod sterben wird oder ihre Figur Rosenheim einfach verlässt, ist bislang nicht bekannt – ihr allerletzter Auftritt wird gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Doch bis dahin können sich Fans noch über ihren ikonischen Satz "Es gabat a Leich" freuen.