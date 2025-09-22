Zum Jubiläum so viele prominente Powerfrauen wie noch nie: Mietwagen-Königin Regine Sixt begrüßt 1400 geladene Frauen zur legendären Damenwiesn ins Schützenzelt – darunter auch Bayerns "First Lady" Karin Baumüller-Söder und Tochter Selina.

Geballte Frauenpower auf der Wiesn: Am Montag haben 1400 Frauen aus Wirtschaft, Politik, Kultur und der Medienwelt – so viele wie noch nie – das Schützenzelt übernommen. Mietwagen-Königin Regine Sixt hatte wieder zur legendären Damenwiesn geladen.

Dieses Jahr noch dazu mit zwei besonderen Jubiläen im Hintergrund: Seit 25 Jahren gibt es nicht nur "Regines Damenwiesn", sondern auch die Sixt Kinderhilfe-Stiftung "Tränchen trocknen". Wie jedes Jahr fand das wohl exklusivste Damen-Networking-Event auf der Wiesn zugunsten der Stiftung statt, die bereits über 400 Projekte in über 65 Ländern realisiert hat. Ihr jüngstes Projekt: der Bau und die Ausstattung das Kakuma Mission Hospitals in Kenia.

Regine Sixt: "Die Bavaria ist aus Bronze und ich bestehe aus ganz viel Herz."

Gastgeberin Regine Sixt posierte für die Fotografen am Montag direkt unter der Bavaria-Statue. Was sie mit dem Wahrzeichen gemeinsam hat? "Nichts", sagte Sixt im Gespräch mit der AZ und lachte. "Die Bavaria ist aus Bronze und ich bestehe aus ganz viel Herz." Das Highlight ihrer Damenwiesn: "Die ganzen wunderbaren Frauen, die alle etwas Tolles leisten." Unter diesen Frauen waren Promis wie Unternehmerin Dagmar Wöhrl, Schauspielerin Uschi Glas und Bayerns "First Lady", Karin Baumüller-Söder, Ehefrau von Ministerpräsident Markus Söder mit der gemeinsamen Tochter Selina.

Dressurreiterin Selina Söder (l.), Tochter von Ministerpräsident Markus Söder, ist zum zweiten Mal bei der Damenwiesn. Am Montag feiert sie mit Schauspielerin Uschi Glas und Mutter Karin Baumüller-Söder. © Viviane Simon/API

Karin Baumüller-Söder und Tochter Selina: Nach der Wiesn direkt aufs Reit-Turnier

Für die erfolgreiche Dressurreiterin ist es das zweite Mal auf der Sixt-Damenwiesn. "Letztes Jahr hat es richtig Spaß gemacht, ich bin froh heuer wieder dabei sein zu können", sagte sie der AZ. Und anschließend? Geht es diesen Dienstag sofort weiter aufs Turnier. Denn, dass die beiden Söder-Frauen im Doppelpack unterwegs sind, ist keine Seltenheit: Mutter Karin begleitet ihre Tochter "immer", wie sie sagte, auf Turniere.

Feiern im Schützenzelt gemeinsam bei "Regines Damenwiesn": Victoria Lauterbach, Ehefrau von Schauspieler Heiner Lauterbach und Dirndl-Designerin Kinga Mathe. © Viviane Simon/API

Palina Rojinski: Hier trägt die Schauspielerin ihre Dirndl-Schleife

Mit etwas Verspätung schwirrte auch Schauspielerin und Moderatorin Palina Rojinski ins Schützenzelt. Die Schleife trug Rojinski links – single. Für sie war es eine Premiere auf der Damenwiesn. Doch der Wiesn-Besuch war damit nicht vorbei: "Anschließend gehe ich noch zu Bill und Tom (Kaulitz im Käferzelt, Anm. d. Red.)", kündigte sie im Gespräch mit der AZ an.

Schneit erst etwas später ins Schützenzelt: Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski trägt die Dirndl-Schleife links (single) und ist heuer zum ersten Mal bei der Sixt-Damenwiesn dabei. © ABR-Pictures/Frank Rollitz

Patricia Riekel dankt Regine Sixt für "Vision, Wärme und Entschlossenheit"

Patricia Riekel, ehemalige Chefredakteurin der "Bunte", ist seit 30 Jahren mit Regine Sixt befreundet: "Wir sind ein tolles Team, ich helfe ihr immer ein bisschen, aber sie ist selbst ja auch sehr gut aufgestellt", sagte sie der AZ. In einer Rede dankte sie ihrer Freundin: "Für deine Vision, für deine Wärme, deine Entschlossenheit, deine Freundschaft."

Unternehmerin Dagmar Wöhrl ist langjährige Wegbegleiterin von Regine Sixt und gern gesehener Gast auf ihrer Damenwiesn. © IMAGO/Matthias Gränzdörfer

Thomas Anders: "Königsklasse, als Mann von 1400 Frauen bejubelt zu werden"

Musikalisch unterhalten wurden die Damen dann aber von einem Mann – von keinem Geringeren als "Modern Talking"-Star Thomas Anders. "Das ist die Königsklasse, wenn man als Mann von 1400 Frauen bejubelt wird", sagte Anders der AZ. Die Damenwiesn war für ihn der letzte Wiesn-Einsatz heuer: "Ich war ja schon auf der Vor-Wiesn bei Heidi – jetzt bin ich wieder beruflich unterwegs."