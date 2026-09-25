1860-Präsident trifft Belladonnas: Gernot Mang mischt sich auf der Wiesn unter die Promi-Damen

Damen-Events auf dem Oktoberfest? Gibt es inzwischen wie Sand am Meer: Warum bei diesem Frauennetzwerk auch Männer zugelassen sind – und welche (Promi-)Damen am Donnerstag in der Bräurosl gesichtet wurden, die AZ weiß Bescheid.

Belladonna-Gründerin Michaela Aschberger (l.) und Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner laden am ersten Wiesn-Donnerstag wieder zum Lunch in die Bräurosl. Unter die zahlreichen Frauen mischt sich auch 1860-Präsident Gernot Mang...

Manuel Tilgner/API 7 Belladonna-Gründerin Michaela Aschberger (l.) und Bräurosl-Wirtin Franziska Kohlpaintner laden am ersten Wiesn-Donnerstag wieder zum Lunch in die Bräurosl. Unter die zahlreichen Frauen mischt sich auch 1860-Präsident Gernot Mang...

Für Dirndl-Ikone Lola Paltinger ist die Wiesn die wichtigste Zeit des Jahres – der Unterschied zu früher, als die Designerin (stattete schon Kim Kardashian und Paris Hilton aus) noch mitten im Herzen Münchens wohnte: Heute ist ihre Anreise deutlich länger. Wie berichtet, lebt die Dirndl-Queen inzwischen mit Mann Andreas Meister am Tegernsee. "Man glaubt nicht, wie viele Leute während der Wiesn am Tegernsee wohnen und ihre Tracht vergessen – gerade bei den Herren haben wir das oft", plaudert Paltinger aus dem Nähkästchen.

Dirndl-Ikone Lola Paltinger strahlt zum Almauftrieb neben Star-Fotografin Ellen von Unwerth

Nach München kommt sie daher vor allem für ausgewählte Events, wie bereits am Sonntag für den legendären Almauftrieb mit Star-Fotografin Ellen von Unwerth an der Seite – oder auch am Donnerstag zum Belladonna-Event von Netzwerkerin Michaela Aschberger. Gemeinsam mit Co-Gastgeberin und Hausherrin Franziska Reichert hatte sie am Mittag zum inzwischen sechsten Mal wieder 100 Unternehmerinnen – und vereinzelt auch ein paar Männer – in der Bräurosl versammelt.

1860-Präsident mischt sich unter "Belladonnas" in der Bräurosl

Unter die wenigen männlichen Gäste mischt sich mit kleiner Verspätung sogar 1860-Präsident Gernot Mang: "Michaela habe ich vor Jahren kennengelernt. Jetzt hat es sich endlich ergeben, dass ich Zeit hatte, hierherzukommen", sagt der Fußballfunktionär der AZ. Ist der Besuch bei einem Frauennetzwerk eine willkommene Abwechslung für den Klubpräsidenten, der sonst eher von haufenweise Testosteron umgeben ist? Mang lacht: "Das kann man nicht vergleichen. Ich finde Damennetzwerke toll und hätte gerne auch mehr Frauen bei uns – das würde dem Verein auch guttun, glaube ich."

Belladonnas in der Bräurosl ( v. l. ): Alexandra Polzin, Lola Paltinger, Michaela Aschberger und Barbara Klein. © Manuel Tilgner/API

Belladonna-Gründerin Michaela Aschberger zapft das Bierfass in der Bräurosl an

Das Event hat inzwischen einen festen Platz im Terminkalender der Business-Frauen und auch der Prominenten. "Im Jahr 2019 haben wir diesen Belladonna-Lunch ins Leben gerufen, seit 2022 findet das Event in der Bräurosl statt. Die Bräurosl hat ja eine wunderbare Geschichte, die perfekt zu Belladonna passt: Denn die Bräurosl wurde schon von einer starken Frau geprägt: Von Rosi Pschorr, der Wirtstochter. Diese Tradition weiterzuführen und heute Unternehmerinnen zusammenzubringen macht den ,Belladonna-Lunch‘ für mich zu etwas ganz Besonderem", erzählte Michaela Aschberger und zapfte pünktlich um 12 Uhr das Bierfass an. Sie trug, wie auch Hausherrin Franziska Reichert, ein edles Couture-Dirndl von "Talbot Runhof".

"Man braucht durchaus Taktgefühl": HSE-Moderatorin Alexandra Polzin dirigiert die Wiesn-Band

Dass beim "Belladonna Lunch" Unternehmerinnen den Takt angeben, zeigte sich auch wieder musikalisch: Moderatorin Alexandra Polzin dirigierte wie im Vorjahr die Band: "Ich muss ja zugeben: Beim ersten Mal dachte ich noch, das schüttle ich als Moderatorin locker aus dem Ärmel - aber man braucht schon durchaus Taktgefühl. Mittlerweile habe ich mich eingegroovt und es ist zweifellos einer der schönsten Wiesn-Momente", so die HSE-Moderatorin, die mit Mann, Sportmoderator Gerhard Leinauer, kam.

Prost! Gerhard Leinauer und Alexandra Polzin. © Manuel Tilgner/API

Gastgeberin Franziska Reichert trägt exklusives Haute-Couture-Dirndl von Talbot Runhof

Für Wiesn-Wirtin Franziska Reichert (ebenfalls in "Talbot Runhof") ist der "Belladonna-Lunch" in der Bräurosl ein Herzensprojekt: "Da ich selbst an der Organisation mitbeteiligt bin, steckt für mich sehr viel Herzblut drin. Frauennetzwerke sind wichtig und wertvoll, da wir Frauen am Ende des Tages immer mit den gleichen Challenges zu tun haben, sei es, dass wir Kinder, Haushalt und Selbstständigkeit oder generell Berufstätigkeit unter einen Hut bringen. Und weil wir Frauen generell von unserem Umfeld immer erst einmal unterschätzt werden. Alleine schon der Austausch unter uns Frauen tut gut."

Ebenfalls unter den "Belladonnas" am Donnerstag: Schauspielerin Daniela Kiefer, CSU-Politikerin und Belladonna-Schirmherrin Kerstin Schreyer oder Krügerl-Queen Natascha Fischer ("Der kleine MUC").

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