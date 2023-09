17 Jahre nach Trennung von Lothar Matthäus: Ex Liliana Nova rechnet mit Vergangenheit ab

17 Jahre nach der Trennung von Lothar Matthäus ist Liliana endlich angekommen. Sie führt ein neues Leben, als Model, Influencerin und Mutter, in Mailand. Jetzt rechnet sie mit der Vergangenheit ab.

Eigentlich scheint alles perfekt zu sein im Leben von Liliana Nova (35), in Deutschland besser bekannt als Liliana Matthäus, doch ihre Vergangenheit mit der Fußball Legende Lothar Matthäus verfolgt sie noch bis heute.

Liliana Nova hat nach der Trennung keinen Kontakt mehr zu Ex-Mann Lothar Matthäus

Liliana ist damals 18 Jahre alt, als sie den 26-Jahre älteren Lothar Matthäus heiratet und von ihrem normalen Leben als Schülerin in ein ganz neues Business rutscht. Von dem einen auf den anderen Tag ist alles anders, sie wird auf Schritt und Tritt von den Medien verfolgt.

Liliana war von 2009 bis 2011 mit Lothar Matthäus verheiratet. © dpa/Uwe Anspach

Heute ist sie nicht nur Model und Influencerin, sondern sie hat auch einen Master in Mode und Management gemacht. Sie wohnt und arbeitet in der Modemetropole Mailand, wo sie von den Menschen erkannt wird. Außer ihrem Namen erinnert nichts mehr an die frühere Beziehung. Jetzt, 17 Jahre nach der Trennung hat Liliana keinen Kontakt zu ihrem Ex-Mann Lothar Matthäus mehr.

Negative Schlagzeilen und Kritik für Liliana Nova: "Damals war es natürlich eine andere Zeit"

Die Presse machten es dem jungen Mädchen nicht leicht, Liliana musste viel Kritik über sich ergehen lassen. Im Interview mit sagt Liliana: "Damals war es natürlich noch eine andere Zeit. Da gab's noch kein MeToo-Movement. Auch ein bisschen rassistisch gegenüber mir als Osteuropäerin. Teilweise wusste die Presse gar nicht, dass ich Deutsch rede, weil sie dachten, ich bin aus der Ukraine importiert worden." Dabei ist die heute 35-Jährige in Deutschland aufgewachsen und machte in dieser Zeit gerade ihr Abitur.

Der Weg nach der Trennung von Ex-Fußballer Lothar Matthäus ist steinig für Liliana

Nach der Trennung vom Ex-Mann zieht Liliana oft um, von München über London, New York und jetzt Mailand. Es wirkt fast wie eine Flucht vor dem alten Leben, der Beziehung zu Lothar Matthäus. Doch jetzt kann die 35-Jährige reflektiert auf ihre Reise bis hierhin zurückblicken: "Ich beschwere mich ja nicht darüber, sondern man fragt mich, ob es schwierig war. Und ja, es war schwierig, aber ich habe den Weg gewählt."

Endlich angekommen: Liliana führt ein völlig neues Leben

Das Model ist nicht nur beruflich angekommen, sondern hat auch privat ihr Glück gefunden. Zusammen mit ihrem neuen Lebensgefährten, einem reichen amerikanischen Geschäftsmann, hat sie 2022 eine kleine Tochter bekommen. Die drei leben in einer großen Wohnung in Mailand, wo die Influencerin sich den halben Tag um Töchterchen Virginia (1) kümmert.

Nach den vielen Umzügen in den letzten Jahren plant Liliana länger in Mailand zubleiben, außerdem wünscht sie sich ein zweites Kind und eine Hochzeit. Neben dem Modeln plant sie auch eine Karriere als Schauspielerin.