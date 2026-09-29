15 Jahre Wiesn-Abstinenz: VIP-Gast von Marianne und Michael Hartl erklärt Hintergründe

Überraschung in den Wildstuben: Marianne und Michael sammeln stolze Spendensumme - und treten zur Feier des Tages selbst auf. Welcher Promi-Gast des Volksmusik-Dous hat 15 Jahre lang die Wiesn geschwänzt?

Das Gastgeber-Paar Marianne und Michael Hartl schnappt sich - angesichts der stolzen Spendensumme - selbst auch noch das Mikro.

ABR-Pictures/W.Breiteneicher 2 Das Gastgeber-Paar Marianne und Michael Hartl schnappt sich - angesichts der stolzen Spendensumme - selbst auch noch das Mikro.

Schunkeln und spenden für den guten Zweck: Das haben sich am Montagmittag in den festlich geschmückten Wildstuben von Klaus Renoldi beim Charity-Wiesn-Lunch des Gesangsduos Marianne (73) und Michael Hartl (77) in Zusammenarbeit mit PR-Lady Birgit Fischer-Höper (Munich Connections) und Dirndl-Designerin Astrid Söll zahlreiche prominente Gäste vorgenommen.

Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttitz etwa schwärmte: "Gerade die Charity-Veranstaltungen sind auf dem Oktoberfest im Aufwind, eine gute Sache." Sie selbst sei fünf- bis sechsmal und zusätzlich privat auf der Wiesn unterwegs.

Nick Wilder offenbart: Seit 15 Jahren nicht mehr auf der Wiesn gewesen

Schauspieler Nick Wilder (73, u. a. "Das Traumschiff") kam mit Ehefrau Christine Mayn eigens aus Südtirol angereist. "Ich kenne Marianne und Michael aus dem Fernsehen und vom Snowgolfen, inzwischen sind wir befreundet. Die beiden sind die bodenständigsten Menschen, die wir kennen. Sie können vernünftig singen und Marianne kann vor allem richtig gut jodeln!"

Im Anschluss wollte das Vorzeigepaar über die Wiesn schlendern und Freunde treffen. "Denn ich war seit 15 Jahren nicht mehr hier, wir leben ja in Montana und in Südtirol, da hat es sich nicht ergeben und deshalb freue ich mich jetzt richtig." Wilder erinnerte sich: "In den 1990ern habe ich in München die SAT.1-Serie ‘So ist das Leben! Die Wagenfelds‘ gedreht und sollte auf der Wiesn für die Fotografen mit dem damaligen Oberbürgermeister Christian Ude ein Bierfass anzapfen - ich wusste gar nicht, was ich da mache; die Riesenehre wurde mir erst hinterher bewusst", lachte er.

Gute Laune nach 15 Jahren Wiesn-Pause (v.l.): Schauspieler Nick Wilder mit Frau Christine Mayn und Schauspiel-Kollege Timothy Peach in den Wildstuben. © ABR-Pictures/W.Breiteneicher

Marianne und Michael Hartl haben auf der Wiesn über eine Million Euro Spenden generiert

Die Schlager-Ikonen Marianne und Michael engagieren sich seit zehn Jahren mit ihrem Verein "Frohes Herz" für Menschen und Organisationen, die Unterstützung benötigen. "Mit unserer Wiesn-Aktion sind wir mittlerweile bei über einer Million Euro, die wir in dieser Zeit insgesamt gespendet haben", verriet Marianne Hartl der AZ. Alles geschieht ehrenamtlich.

Michael Hartl kümmerte sich um die Sponsoren und "Da Helli", Gregor Glanz und Alessandro Morgan sorgten für Stimmung in den Wildstuben.

"Wir vermissen die Bühne auch nicht"

Diesmal geht ein Großteil der Spenden an die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) von Christine Bronner, um die Familien von unheilbar kranken Kindern zu unterstützen, und ein Teil an den "Helferkreis Anton in Moosinning", für einen jungen Bauern, der durch einen Unfall beide Unterarme verloren hat.

Gerührt nahm Marianne Hartl schließlich Spendenschecks über insgesamt 67.786 Euro entgegen. Als Zuckerl und Dankeschön gab’s einen privaten Auftritt der beiden. Denn: Die Hartls singen bei Veranstaltungen gegen Spenden für ihren Verein, obwohl sie regulär nicht mehr auftreten. "Wir sind viel unterwegs, in der Hoffnung, dass wir noch lange unsere goldenen Jahre nutzen können, um Gutes zu tun. Dadurch vermissen wir auch die Bühne nicht", sagen sie.