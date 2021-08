15. Hochzeitstag: Michaela May gondelt ins Liebes-Jubiläum

Die Schauspielerin und ihr Ehemann haben vor 15 Jahren geheiratet.

"So romantisch!" Michaela May und Ehemann Bernd Schadewald vorm Nymphenburger Schloss.

Grande Amore auf Münchens Canal Grande: Verkuschelt genießen Schauspielerin Michaela May und Regisseur Bernd Schadewald in einer venezianischen Gondel auf dem Kanal vor Schloss Nymphenburg ihr Liebesglück.

Michaela May feiert 15. Hochzeitstag nach: "So romantisch"

Michaela May: "Wir hatten im Juni unseren 15. Hochzeitstag, aber ich war zum Drehen in Franken und Bernd zum Schreiben in Griechenland, also haben wir mit dieser Gondelfahrt nachgefeiert." Ihr Fazit: "So romantisch!"