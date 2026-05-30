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Weber legt nach: Debatte in CSU ist notwendig

Mit seinem "Pfingstbrief" hat CSU-Vize Manfred Weber für Aufmerksamkeit gesorgt. Jetzt legt er mit weiteren Forderungen nach einer Neuausrichtung nach – will darin aber keine Personaldebatte sehen.
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CSU-Vize Manfred Weber hat seine Partei zu mehr Orientierung am Gemeinsinn aufgefordert – und in seinem Brief auch Parteichef Söder abgewatscht. (Archivbild)
CSU-Vize Manfred Weber hat seine Partei zu mehr Orientierung am Gemeinsinn aufgefordert – und in seinem Brief auch Parteichef Söder abgewatscht. (Archivbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber legt mit seiner Forderung nach einer Neuausrichtung der Partei nach – und verstärkt den Druck auf CSU-Chef Markus Söder. "Wir brauchen den Mut, nicht den Umfragewerten zu folgen, sondern dem Herzen", sagte Weber, der in Brüssel Vorsitzender der Europäischen Volkspartei ist, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die Menschen wollen spüren, dass die Volksparteien für etwas brennen." 

Um den Höhenflug der AfD zu beenden, reiche gutes Regieren allein nicht. "Wenn es uns nicht gelingt, eine Perspektive für morgen aufzubauen, werden wir Schwierigkeiten haben, den Populismus zu stoppen." Die bayerische Landtagswahl, die Bundestagswahl und die Europawahl 2028 und 2029 seien "wichtige Wahlen für unsere Demokratie und für die CSU als Volkspartei", sagte Weber. "Wir oder die Radikalen – darauf müssen wir uns jetzt programmatisch vorbereiten." Die Wähler hätte bei der jüngsten Kommunalwahl mit dem durchwachsenen Ergebnis für die CSU gezeigt, "dass wir mehr tun müssen". 

Inhaltliche Debatte

Auf die Frage, ob er Söder stürzen wolle, sagte Weber: "Mir geht es darum, in der Partei eine Debatte anzustoßen, die notwendig ist. Meine Bitte ist, nicht jede inhaltliche Debatte gleich mit einer Personaldebatte zu ersticken." Mit Söder sei er "im Austausch". Er bekomme von der Parteibasis viel Ermutigung, diese Debatte gerade jetzt nach den Kommunalwahlen zu führen. 

Weber hatte vor wenigen Tagen in einem an zahlreiche Mandatsträger verschickten "Pfingstbrief" mit ähnlichen Aussagen für Aufmerksamkeit gesorgt – und dabei Unterstützung vom CSU-Ehrenvorsitzenden und Ex-Bundesminister Theo Waigel bekommen. Webers Brief sei ein Weckruf an die Partei, sagte Waigel der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ). Nötig sei eine "grundlegende, tiefgehende Diskussion" über die Ausrichtung der Partei. 

Atomkraft nutzen

Weber sprach sich in den Zeitungen der Funke Mediengruppe auch für eine stärkere Nutzung der Atomkraft aus. "Ohne Atomstrom kann die Energiewende nicht gelingen. Wir brauchen die Grundlastversorgung zu einem vernünftigen Preis." Ob in Deutschland neue Kernkraftwerke gebaut oder stillgelegte reaktiviert werden, müsse die deutsche Politik entscheiden.

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3 Kommentare
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  • rai vor 36 Minuten / Bewertung:

    Hat er (Weber) Macron schon um Erlaubnis gefragt, ob er überhaupt was sagen darf u. wenn ja, was?

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  • HanneloreH vor 50 Minuten / Bewertung:

    Starker Weber! Endlich traut sich mal jemand gegen die Ein Mann Kapelle was zu sagen!
    2028 muss Schluss sein mit dem Solokünstler!

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  • JENZZ vor einer Stunde / Bewertung:

    Die Energiewende gelingt eben genau deshalb, weil allgemeinschädliche und höchstgefährliche Erzeugungstechniken aus dem Markt gehen. Selbstverständlich werden in Deutschland keine stillgelegten und im Rückbau befindlichen Kernkraftwerke wieder ans Netzt gehen. Herr Weber kann sich gerne bei den Spezialisten (nicht nur) in Brüssel erkundigen, welche Marktperspektiven es theoretisch auch für neu zu bauende Kernkraftwerke in Deutschland geben könnte. Bekannt dürfte auch sein, dass es keine sicheren Endlagerstätten gibt, die Uranvorkommen auf der Erde weitgehend in "schlechten Händen" sind und zudem die Mengen und Qualitäten des abzubauenden Urans kontinuierlich sinken. Es wäre angenehm, wenn auch die EVP/CSU in der Gegenwart ankommen würde. Durch jahrelanges "Engagement" insbesondere der CSU haben wir es leider mit einem immer noch schleppenden Ausbau der Netze zu tun. Ein gutes Jahrzehnt der politischen Blockade sorgt für den aktuellen Zustand der Netze.

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