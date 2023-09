von Brunn: Aiwanger "Schande Bayerns"

Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn hat den Verbleib von Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger im Amt als "traurigen Tag für das Ansehen von Bayern in Deutschland und der Welt" bezeichnet. "Dass die CSU unter Markus Söder einen aktiven Rechtspopulisten und früher auch rechtsradikal tätigen Aktivisten als Stellvertreter in der Regierung akzeptiert, ist ein negativer Höhepunkt in der Geschichte von Nachkriegsdeutschland", teilte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl am Sonntag mit.

03. September 2023 - 12:07 Uhr | dpa

Olaf Scholz (M) und der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2023, Florian von Brunn (l), geben im Oktober 2022 ein Pressestatement. © Felix Hörhager/dpa/Archivbild