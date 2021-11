Steigende Infektionszahlen: Gefangen im Corona-Vakuum

Politik-Vize Clemens Hagen über den Anstieg der Corona-Zahlen.

Es ist mal wieder kurz vor knapp. Seit Sonntag steht die Corona-Warnampel in Bayern auf Gelb - und wenn kein Wunder geschieht, springt sie in den nächsten Tagen auf Rot.

Eine banale Erklärung für diesen Zustand

Wie konnte es so schnell soweit kommen? Eine Erklärung ist banal: Wir Menschen - und das schließt die Politiker ausdrücklich mit ein - haben die Pandemie einige Monate lang kollektiv ausgeblendet. Es war Bundestagswahlkampf, und keine Partei hat in dieser Zeit über das höchst unpopuläre Thema Corona gesprochen.

Israel hätte als Vorbild dienen können

Dabei war klar, dass die Älteren und Vorerkrankten, die im letzten Winter geimpft worden waren, im Sommer ihre Auffrischung, den "Booster", benötigt hätten. Ein Blick auf Israel wäre aufschlussreich gewesen. Dort war man mit dem Impfen viel weiter, als wir es heute sind - und es kam trotzdem zu einer neuerlichen Welle.

Die alte Regierung will sich nicht unbeliebt machen

Warum die Politik so kurzsichtig war, und selbst jetzt bei der Verschärfung der Anti-Corona-Maßnahmen zaudert, leuchtet ein: Die alte Bundesregierung will sich auf den letzten Drücker nicht unbeliebt machen und die kommende regiert eben noch nicht. In diesem Vakuum gedeiht Corona blendend weiter. Wetten, dass..?