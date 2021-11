Miesbacher Landrat über Corona-Feiern: "Leberkäspartys? Das ist absurd!"

Miesbachs Landrat über eine neue Form von Corona-Feiern und die Lage in seinem Kreis.

In Miesbach soll es vermehrt zu Corona-Parys kommen, bei denen sich vornehmlich junge Menschen treffen, um sich gegenseitig anzustecken. (Symbolbild)

AZ-Interview mit Olaf von Löwis. Der 67-Jährige ist Landrat im von Corona derzeit schwer betroffenen Kreis Miesbach.

Olaf von Löwis © privat

AZ: Herr von Löwis, Ihr Landkreis Miesbach gilt derzeit als absoluter Corona-Hotspot. Zuletzt haben Hinweise auf "Corona-Partys", bei denen sich Jugendliche gezielt mit dem Virus infizieren, für Aufregung gesorgt. Wissen Sie mehr?

OLAF VON LÖWIS: Wir haben bereits von Corona-Partys in unserem und auch in anderen Landkreisen gehört. Nun wurde mir berichtet - ich kann es nicht verifizieren, aber halte die Quelle für durchaus glaubhaft - dass es die sogenannten Leberkäspartys gibt, die nach dem gleichen Prinzip funktionieren.

Miesbacher Landrat über Corona-Partys: "Ich finde das furchtbar"

Das heißt?

Es soll so ablaufen, dass eine Person, die Corona hat, zur Leberkäsparty einlädt, und die anderen, die bisher nicht infiziert waren, kommen, um sich zu infizieren.

Wer veranstaltet solche Partys?

Ich vermute, dass es junge Leute sind, genaueres kann ich leider nicht sagen. Es hat mich aber so schockiert, dass ich einfach nicht den Mund halten kann - ich finde das furchtbar! Allein diese Idee zu haben, sich absichtlich anzustecken, um dann sechs Monate lang von allen Maßnahmen "befreit" zu sein, finde ich absurd und es macht mich ehrlich gesagt auch sauer. Es erzeugt den Eindruck, dass sich mit Corona zu infizieren eine ganz leichte Angelegenheit sei, was natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht. Zu riskieren, dass auch nur ein einziger von diesen Partyteilnehmern und auch noch deren Familie oder deren Angehörige angesteckt werden, finde ich unverantwortlich und rücksichtslos.

Corona-Inzidenz in Miesbach bei über 700

Warum glauben Sie, tun die Leute das?

Die Tests kosten jetzt Geld und man muss, wenn man nicht geimpft ist, einen Test vorweisen. Das könnte man sich mit der Genesenen-Bestätigung ersparen. Vielleicht ist das der Hintergrund, aber das ist nur meine Vermutung. Egal was der Grund ist: Man sollte keinesfalls mit so einer Leichtfertigkeit auf Corona zugehen.

Zumal der Landkreis Miesbach derzeit eine Inzidenz von über 700 aufweist und damit bundesweit einen traurigen Spitzenplatz einnimmt. Wie ist die Stimmung vor Ort?

Die Stimmung ist sehr angespannt. Derzeit werden viele Veranstaltungen auf den Prüfstand gestellt, und, Gott sei Dank, tragen die Leute jetzt wirklich disziplinierter die Maske. Schwächen sehe ich noch bei einigen gastronomischen Betrieben, die nicht hundertprozentig kontrollieren. Deswegen habe ich auch Polizeikräfte und das Ordnungsamt gebeten, die Überprüfungen zu verschärfen.

Was muss aus Ihrer Sicht jetzt geschehen?

Ich wünsche mir, dass die Leute nicht nur auf Verordnungen von oben warten, sondern gesunden Menschenverstand walten lassen. Es kommt jetzt ganz stark auf die Eigenverantwortung an und daran appelliere ich: Abstand halten, Hygiene, Maske tragen, nicht unbedingt unter Leute gehen oder jeden umarmen. Im Grunde weiß doch jeder, was Sache ist.