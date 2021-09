SPD-Spitzenkandidat Uli Grötsch mit leichtem Stimmen-Plus

SPD-Politiker Uli Grötsch hat sein Wahlergebnis von 2017 nahezu wiederholt. Das Direktmandat in seinem Wahlkreis Weiden in der Oberpfalz hat er damit nicht gewonnen, zieht aber als Spitzenkandidat seiner Partei sicher in den Bundestag ein. Der 46-Jährige kam am Sonntag dem vorläufigen Ergebnis nach auf 22,5 Prozent der Stimmen, was einem leichten Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagswahl 2017 entspricht. Grötsch gehört dem SPD-Parteivorstand an und sitzt seit 2013 im Bundestag.

27. September 2021 - 05:50 Uhr | dpa

SPD-Politiker Uli Grötsch spricht auf einem digitalen Landesparteitag der Bayern-SPD. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München Die CSU im Wahlkreis verzeichnete einen deutlichen Verlust. Das Direktmandat geht an den Christsozialen Albert Rupprecht mit 38,5 Prozent (minus 7,8 Prozentpunkte). © dpa-infocom, dpa:210927-99-375528/2