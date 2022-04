SPD-Chef stellt sich vor Lambrecht: "Keine Fehlbesetzung"

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil hat Rücktrittsforderungen an die Adresse von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) zurückgewiesen.

Berlin

Klingbeil sagte am Dienstagabend bei "RTL Direkt", Lambrecht sei "keine Fehlbesetzung". Sie müsse aufholen, was in 16 Jahren unionsgeführter Regierungen versäumt worden sei. "Sie hat das volle Vertrauen der Partei, des Kanzlers, das ist heute auch in der Fraktionssitzung nochmal deutlich geworden", betonte Klingbeil.

CSU-Chef Markus Söder hatte die Entlassung der Ministerin gefordert. Die SPD-Politikerin sei in ihrem Amt "komplett überfordert. Sie blamiert Deutschland vor der Ukraine und unseren westlichen Partnern", sagte der bayerische Ministerpräsident am Montag nach Angaben von Teilnehmern in einer internen Sitzung des CSU-Vorstands. "Scholz müsste eigentlich eine Kabinettsrochade machen", sagte Söder demnach.