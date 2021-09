Sondierungs-Selfie von FDP und Grünen: Neue Zeiten

AZ-Korrespondent Torsten Henke über das Selfie und seine Botschaft.

Wie putzig: Gerade haben sie sich im Wahlkampf noch Bosheiten um die Ohren gehauen, nun versenden die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner und sein General Volker Wissing ein gemeinsames Selfie.

Mit ihrem heimlichen Treffen und dem Foto haben die Vier nicht nur die politische Konkurrenz, sondern auch die Hauptstadtpresse verblüfft, der sonst wenig verborgen bleibt.

Und sie haben politische Reife und Pragmatismus nach all den kindischen Beschimpfungen in der Vergangenheit bewiesen. Die vier Anführer stimmen ihre Parteien auf die neuen Zeiten ein: In Zukunft ist man nett zueinander und sucht das Verbindende, egal, wen man gemeinsam zum Kanzler wählt.