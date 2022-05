Scholz sieht kein baldiges Ende im Ukraine-Krieg – Sorge vor Eskalation

Man müsse sich auch "Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt", so Scholz am Montagabend bei RTL. Deutschland will weiter Waffen in die Ukraine liefern.

16. Mai 2022 - 21:57 Uhr | AZ/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz. © Oliver Berg/dpa-Pool/dpa