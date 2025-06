Schock an der Kasse: So teuer könnten Zigaretten bald werden

Die Europäische Union dreht an der Steuerschraube – und Raucher in Deutschland könnten das bald deutlich spüren. Ein Papier aus Brüssel verrät, wie kostspielig der Genuss von Tabak in Zukunft werden könnte.

13. Juni 2025 - 09:29 Uhr

Gemütliches Zigarettchen am Nachmittag? Das soll teurer werden, fordert die EU. © Connect Images/imago