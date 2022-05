Schäuble zieht Parallelen zwischen Putin und Hitler

Angesichts des Krieges in der Ukraine ist Wolfgang Schäuble in Sorge um den Frieden in Europa - und zieht dabei in einem Interview historische Parallelen.

12. Mai 2022 - 08:57 Uhr | dpa

Der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble. © Kay Nietfeld/dpa