Regierungserklärung des Bundeskanzlers: Da fehlt noch was

Der AZ-Korrespondent über Scholz' Regierungserklärung.

Es sind Zeiten, in denen Geschichte geschrieben wird. Olaf Scholz hat selbst Ende Februar im Bundestag die Zeitenwende ausgerufen. An diese starke Rede hat der Kanzler bislang selten anknüpfen können.

Egal, ob bei der EU in Brüssel, bei der Nato in Madrid oder beim G7-Treffen in den Alpen - man wird wissen wollen, welche Antworten der Regierungschef der größten europäischen Volkswirtschaft auf die großen Fragen dieser Zeit gibt.

Klare Strategien fehlen trotzdem

Im Bundestag hat Scholz am Dienstag einen soliden Auftritt hingelegt. Doch auf große Linien und Strategien, wie es etwa mit Europa weitergehen soll, wartet man leider vergeblich. Da ist Scholz von einer Führungsrolle weit entfernt. Vielleicht ändert sich dieser Eindruck ja in den kommenden Tagen.