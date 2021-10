Personal- und Sachfragen: Laschet für CDU/CSU-"Format"

CDU-Chef Armin Laschet fordert ein Gremium, in dem die Schwesterparteien CDU und CSU strittige Personal- und Sachfragen klären können. "Wir sollten ein Format schaffen, in dem Sach- und Personalfragen geklärt werden", sagte Laschet der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Donnerstag). Dabei verwies er nicht nur auf den Machtkampf um die Kanzlerkandidatur in diesem Jahr. Die Union habe bereits 2018 eine sehr schwierige politische Lage gehabt, "als über die wieder aufkommende Obergrenzen-Debatte offen ein Bruch der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU im Raum stand". "Auch da hat ein solches Gremium gefehlt."

20. Oktober 2021 - 20:51 Uhr | dpa

Parteichef Armin Laschet (CDU). © Ole Spata/dpa