Narrativ der faulen Politiker: Auf den Spuren von Rudolf Scharping?

Die Politik-Redakteurin Heidi Geyer über einen ewigen Vorwurf.

Die Bundeswehrsoldaten kämpften im Kosovo, der Verteidigungsminister planschte mit seiner Gräfin. Schwupps war die Karriere von Rudolf Scharping ruiniert. Richtig so.

Das Narrativ der faulen Politiker – es ist eines, das in der Regel dennoch nicht stimmt. Denn selbst Hinterbänkler im Landtag müssen jede Woche einen Marathon an Terminen hinter sich bringen.

Ob der Neujahrsempfang bei den Goaßlschnoizern Hintertupfing und die Besichtigung der neuen Kläranlage in Oberdingpolding so ein Genuss sind, ist eine andere Frage. Wie unglamourös so ein Politikerleben in Wahrheit sein kann, zeigt die TV-Dokumentation über Kevin Kühnert.

Der Job ist zwar gut vergütet, dennoch wäre für viele wohl in der freien Wirtschaft mehr drin. Nicht nur monetär, sondern auch in Bezug auf Entscheidungsspielräume. Markus Söder ist zumindest eher nicht für einen besonders partizipativen Führungsstil bekannt.

Zudem ist das Bild von den stinkerten Großkopferten ein gefährliches. Es lädt ein, den Kopf in den Sand zu stecken oder sich Extremisten zuzuwenden. Politik ist anstrengend, zäh und kostet viele Nerven. Und manchmal ist sie auch ganz banal. Wer sich das antut, braucht einen verständnisvollen Partner. Ein dickes Fell und ein geringes Schlafbedürfnis schaden auch nicht.