Nach Rassismus-Eklat auf Wiesn: Politiker tritt aus Partei aus

Nach einem Eklat um rassistische Ausfälle auf der Wiesn ist ein ÖVP-Politiker aus Tirol aus seiner Partei ausgetreten.

Der ÖVP-Politiker wurde auf Video aufgenommen, als es zu seinen rassistischen Ausfällen kam. (Screenshot)

Dem BR schrieb der Mann in einer Mail, die von ihm getätigten Aussagen seien "inakzeptabel und nicht in Ordnung" und entsprächen nicht seiner "Wertehaltung". "Dafür entschuldige ich mich. Ich habe einen Fehler gemacht und übernehme dafür die Verantwortung." Er sei "mit sofortiger Wirkung" aus seiner Partei ausgetreten, zitiert ihn der BR. Ein Video des Opfers zeige den Politiker, der einen jungen Mann mit rassistischen Worten beleidigt: "Du bist hier nicht zu Hause", sondern "die Deutschen", die sähen "weiß" aus.

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Laut ORF verurteilte die ÖVP-Bezirksparteiobfrau Cornelia Hagele die Aussagen des Ex-ÖVP-Manns. Die Entschuldigung sei ein Anfang, mache aber nichts ungeschehen, sagte sie demnach.