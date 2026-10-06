Nach Rassismus-Eklat auf Wiesn: Politiker tritt aus Partei aus
Dem BR schrieb der Mann in einer Mail, die von ihm getätigten Aussagen seien "inakzeptabel und nicht in Ordnung" und entsprächen nicht seiner "Wertehaltung". "Dafür entschuldige ich mich. Ich habe einen Fehler gemacht und übernehme dafür die Verantwortung." Er sei "mit sofortiger Wirkung" aus seiner Partei ausgetreten, zitiert ihn der BR. Ein Video des Opfers zeige den Politiker, der einen jungen Mann mit rassistischen Worten beleidigt: "Du bist hier nicht zu Hause", sondern "die Deutschen", die sähen "weiß" aus.
Laut ORF verurteilte die ÖVP-Bezirksparteiobfrau Cornelia Hagele die Aussagen des Ex-ÖVP-Manns. Die Entschuldigung sei ein Anfang, mache aber nichts ungeschehen, sagte sie demnach.
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