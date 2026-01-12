AZ-Plus
  • Startseite
  • Politik
  • Nach kuriosem Foto aus Island: Das sagt das Ministerium zum Einsatz zweier Regierungsflieger

Nach kuriosem Foto aus Island: Das sagt das Ministerium zum Einsatz zweier Regierungsflieger

Auf dem Weg in die USA treffen sich zwei Bundesminister auf Island - jeder mit einem eigenen Flugzeug. Warum waren sie nicht zusammen unterwegs?
AZ/ dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 3  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Beide Maschinen hatten den gleichen Weg.
Beide Maschinen hatten den gleichen Weg. © Michael Kappeler/dpa

Das Verteidigungsministerium hat den Einsatz zweier Maschinen für Flüge von Außenminister Johann Wadephul (CDU) und Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) in die USA gerechtfertigt - beide Luftwaffenjets standen bei einem Tankstopp auf Island nebeneinander. Die weitere Reisendurchführung sei so unterschiedlich, dass man sowieso zwei Luftfahrzeuge habe einsetzen müssen, sagte ein Sprecher des Verteidigungsressorts in Berlin.

Aus dem Auswärtigen Amt hatte es zur Frage, ob die beiden Minister nicht hätten zusammen fliegen können, bereits geheißen: "Bei Reisen wird stets geprüft, ob diese gemeinsam durchgeführt werden können. Die aktuellen Reisen von Außenminister Wadephul und Vizekanzler Klingbeil ließen sich aufgrund des unterschiedlichen Programmablaufes nicht zusammenlegen." So hatte Wadephul etwa noch bilaterale Gespräche in Island. Er wolle zudem länger in den USA bleiben und von Washington nach New York weiterreisen.

Kleinere Maschinen mussten tanken

Zur Begründung für den Zwischenstopp auf Island erläuterte das Verteidigungsministerium, dass nur zwei kleinere Flugzeuge zur Verfügung gestanden hätten, die tanken mussten. Eine Maschine mit weiterer Reichweite sei gerade mit Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach Indien unterwegs. Auf der Nordhalbkugel fliege man wegen eines üblichen Windbandes dauerhaft mit Gegenwind, weswegen man meistens auch tanken müsse, sagte der Sprecher.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • HanneloreH vor 7 Stunden / Bewertung:

    Wasser predigen und Wein saufen. Was willst Du sonst von den Politikern erwarten

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor 3 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    Ausser meckern können Sie auch nicht viel!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • tutnixzursache vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von HanneloreH

    Artikel nicht verstanden?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.