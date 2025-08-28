AZ-Plus

Merz auf der Fregatte "Bayern" gelandet

Für Bundeskanzler Merz ist es eine Premiere. Er besucht erstmals die Marine in Rostock. Nach einem Gespräch mit dem Marineinspekteur ging's per Hubschrauber auf die Fregatte "Bayern" in der Ostsee.
dpa |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Für Bundeskanzler Merz ist es eine Premiere.
Für Bundeskanzler Merz ist es eine Premiere. © Jens Büttner/dpa
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Rostock

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat seinen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine in Rostock begonnen. Nach einer vertraulichen Gesprächsrunde im Marinekommando mit dem Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, besuchte er das neue nationale Hauptquartier "Commander Task Force Baltic" (CTF). Anschließend flog Merz mit dem Hubschrauber auf die Fregatte "Bayern", wo er im Seegebiet vor Warnemünde eine Marine-Übung verfolgte will. 

Auf dem Programm stehen dabei Übungen der Seeversorgung, der Flug- und U-Boot-Abwehr sowie der Verteidigung gegen einen Flugkörperangriff. Nach dem Besuch in Rostock reist Merz nach Frankreich, wo er sich am Abend in Toulon mit Präsident Emmanuel Macron trifft. Die Deutsche Marine zählt etwa 15.300 Soldatinnen und Soldaten. Sie ist nach der Luftwaffe (28.000) und dem Heer (63.000) die kleinste Teilstreitkraft der Bundeswehr.

Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
Teilen
lädt ... nicht eingeloggt
 
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.