Maßnahmen zum Energiesparen: Schier notwendig

Der AZ-Korrespondent Torsten Henke über Habecks Maßnahmen-Paket.

Endlich konzentriert sich Wirtschaftsminister Robert Habeck beim Thema Energie- und Erdgas-Sparen auf Maßnahmen, die wirklich etwas bringen. Das ist auch dringend nötig.

Kohle statt Gas: "Es ist in dieser Lage schier notwendig"

Gewiss: Auch jede Kilowattstunde, die eingespart wird, weil die Bürger kühler duschen oder öfter mal auf ein entspannendes Bad in der heimischen Wanne verzichten, ist wichtig. Dabei kommt allerdings nicht so viel zusammen, dass Deutschland entspannt in die nächste Heizperiode gehen kann. Mehr bringt es, wenn die Gasturbinen, die Strom erzeugen, heruntergefahren werden.

Es stimmt, und das ist bitter: Zeitweilig muss deswegen mehr schmutzige Kohle genutzt werden. Das wird den ohnehin von der grünen Partei Habecks enttäuschten Umwelt- und Klimaschützern gar nicht gefallen, doch der Minister hat recht: "Es ist in dieser Lage schier notwendig."