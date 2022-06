Energie-Spaßmaßnahmen: Das letzte Aufgebot

Der AZ-Korrespondent über die Gas-Sparmaßnahmen.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck droht mit der rechtlichen Keule: Wenn jetzt nicht endlich kalt geduscht und ordentlich Energie eingespart wird, gibt es Ärger. Dann wird im Herbst und Winter die Heizung per Gesetz runtergedreht. Vielleicht. Der frierende Mieter als letztes Aufgebot im Freiheitskampf gegen den russischen Diktator. Echt jetzt?

Gesetzliche Regelungen könnten für Wut sorgen

Er wäre ein gefundenes Fressen für Populisten: Arme Mieter müssen bibbern, jene, die mehr Geld haben, können sich einen Heizlüfter und den nötigen Strom dafür leisten, und gut situierte Immobilieneigentümer sind ohnehin fein raus.

Das birgt erhebliches Wutpotenzial. Deshalb sollten andere Ansätze gewählt werden, bevor gefordert wird, was vor Gericht wahrscheinlich so oder so nicht haltbar wäre. Es ist wichtig, Energie zu sparen. Aber: Das tun viele Menschen gezwungenermaßen ohnehin schon, wo es geht.