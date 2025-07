Markus Söder will keine Ampel-Stichelei – und verteidigt Klingbeil

Der CSU-Chef Markus Söder nimmt Finanzminister Lars Klingbeil in Sachen Stromsteuer in Schutz. In der Wirtschaft kommt derweil aber nicht alles gut an.

Ralf Müller | 04. Juli 2025 - 07:26 Uhr

Normalerweise teilt er gerne mal aus – doch nun ist CSU-Chef Markus Söder dem Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) beigesprungen. © Sven Simon/imago