Manfred Weber: Falsche Freunde

Die AZ-Brüssel-Korrespondentin über fragwürdige Wahlkampfhilfe.

Was hat eigentlich Manfred Weber geritten? Der Chef der Europäischen Volkspartei wird zu Recht für seine Unterstützung von Silvio Berlusconis Forza Italia attackiert - auch von CSU-Parteichef Markus Söder.

Der Christsoziale präsentiert sich gerne als liberaler Verteidiger von Rechtsstaat und Demokratie. Doch es reicht nicht, in diesem Sinne Sonntagsreden zu schwingen gegen Rechtsextremismus, wenn er und seine Fraktion am Ende aus Machtwillen einen zwielichtigen und gescheiterten Politiker unterstützen, der ein Bündnis mit zwei Rechtsaußenparteien eingehen will.

So verschiebt sich der Diskurs zulasten der Demokratie weit nach rechts. Das stellt nicht nur für Europa eine Gefahr dar. Wie glaubwürdig wollen sich die Konservativen in Deutschland weiterhin von der AfD abgrenzen, wenn sie in Italien keine Grenzen ziehen?