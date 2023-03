Lettlands Premier: Deutschland "Schlüssel für Überleben der Ukraine"

Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins spricht in Berlin mit Bundeskanzler Olaf Scholz. "Die Chance, die wir haben ist Ausdauer", sagt er zum Ukraine-Krieg.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, rechts) und Lettlands Ministerpräsident Krisjanis Karins am Rande ihrer bilateralen Gespräche im Bundeskanzleramt.

Berlin - Für Lettland ist Deutschlands Hilfe entscheidend für das Überleben der Ukraine im russischen Angriffskrieg.

Kanzler Scholz bekräftigt, das Gebiet der Nato zu schützen

"Aus lettischer Sicht ist die Unterstützung Deutschlands Schlüssel für das Überleben der Ukraine", sagte Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins am Mittwoch nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin. "Die Chance, die wir haben ist Ausdauer." Putin werde nicht so einfach aufgeben.

Kanzler Scholz bekräftigte, das Gebiet der Nato zu schützen. "Als Verbündete sind wir uns einig: Im Fall eines Angriffs werden wir gemeinsam jeden Quadratzentimeter des Nato-Territoriums verteidigen", sagte der SPD-Politiker. Das sei eine wichtige Botschaft an das Baltikum.