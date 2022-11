Klimaziel: 1,5 Grad? Illusorisch!

AZ-Korrespondent Torsten Henke über die Klimaziele.

Es wird Zeit, sich ehrlich zu machen. So richtig es war, sich das 1,5-Grad-Ziel zu setzen, um etwas in Bewegung zu setzen, so klar ist, dass es illusorisch war.

Europa kann die Welt nicht allein retten

Die von Putin erzwungene Zeitenwende war ein Rückschlag für die Bemühungen. Russland und China haben sich quasi aus dem Klimaschutz verabschiedet. Europa gefällt sich auf dem hohen moralischen Ross, kann aber die Welt nicht allein retten. Gewiss müssen Anstrengungen verstärkt werden. Doch es ist "draußen im Lande" nicht alles so einfach, wie man sich das vorstellt, wenn man von der Wohnung zum Abgeordnetenbüro leicht mit dem Fahrrad kommt.

Klimaschutz bleibt Menschheitsaufgabe

Klimaschutz ist auf den Rückhalt und die Mitwirkung der Bürger angewiesen. Die wird es nicht geben, wenn die Menschen fürchten, sich Wohnen und Individualverkehr nicht mehr leisten zu können. Klimaschutz bleibt eine Menschheitsaufgabe. Doch wir müssen uns zugleich, etwa in der Landwirtschaft, im Städtebau und auf vielen anderen Gebieten, intensiv auf den Klimawandel vorbereiten, statt Illusionen nachzulaufen.