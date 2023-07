Jürgen Böhm als neuer Staatssekretär im Bildungsministerium

Der langjährige Landesvorsitzende des Bayerischen Realschullehrerverbandes (brlv), Jürgen Böhm, ist neuer Staatssekretär in Sachsen-Anhalts Bildungsministerium. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) ernannte ihn am Dienstag - am 17. Juli soll er seinen Dienst antreten. Das teilte die Staatskanzlei in Magdeburg mit.

11. Juli 2023 - 18:11 Uhr | dpa

Jürgen Böhm, neuer Staatssekretär im Bildungsministerium, steht in der Staatskanzlei von Sachsen-Anhalt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg/München Eine Ära gehe zu Ende, teilte der Realschullehrerverband mit. Böhm führte den Verband von 2014 bis 2023 als Landesvorsitzender. Böhm wurde 1965 in Hirschberg/Saale (Thüringen) geboren. Er ist Lehrer für Deutsch und Geschichte und war auch Bundesvorsitzender des Verbands Deutscher Realschullehrer.