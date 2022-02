17-Jähriger soll islamistischen Anschlag geplant haben

Nach einem Polizeieinsatz in Hannover am Wochenende sitzt ein Jugendlicher in U-Haft. Er soll einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet und behauptet haben, dass er einen Sprengsatz gebaut habe.

03. Februar 2022 - 12:51 Uhr | dpa

Kerpen Das Amtsgericht Kerpen hat Haftbefehl gegen einen 17 Jahre alten Terrorverdächtigen erlassen. Das bestätigte ein Gerichtssprecher. Dem aus Kerpen bei Köln stammenden Jugendlichen werde Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vorgeworfen. Nach Verkündung des Haftbefehls wurde er in die Jugendhaftanstalt nach Wuppertal gebracht. Zuvor hatte das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf soll der Beschuldigte einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet haben. Hierzu sollen andere ihm Fertigkeiten zur Begehung eines solchen Anschlags vermittelt haben. Tatverdacht aufgrund von selbstbelastenden Aussagen verdichtet Der 17-Jährige war am vergangenen Samstag im Hauptbahnhof Hannover festgenommen worden. Die Polizei hatte mit Sprengstoffhunden einen Zug durchsucht, in dem er vorher gesessen hatte. Es habe Telefonate mit seinen Eltern gegeben, "wo er einiges angekündigt hatte", sagte der Gerichtssprecher. Es habe der Verdacht bestanden, dass er ein Attentat verüben wollte. Sprengstoff wurde jedoch nicht gefunden. Ein Entschärfer der Bundespolizei hatte auch die Tasche des 17-Jährigen begutachtet, die aber keine gefährlichen Gegenstände enthalten habe. Der Jugendliche soll sich seit November 2021 überwiegend im Bereich Hannover aufgehalten haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf erklärte, der Tatverdacht habe sich auch aufgrund von selbstbelastenden Aussagen des 17-Jährigen verdichtet. In einer Vernehmung habe er gesagt, er habe sich Gegenstände zum Bau einer Sprengvorrichtung verschafft und eine solche hergestellt. Die Ermittlungen zur weiteren Aufklärung dauerten an. Eine Bombe entdeckten die Ermittler bislang nicht. In einer ersten Anhörung hatte der 17-Jährige laut den Behörden bestritten, einen islamistischen Anschlag vorbereitet zu haben. Er war nach einem Tipp aus seinem persönlichen Umfeld festgenommen worden. Hinweis: Diese Meldung ist Teil eines automatisierten Angebots der nach strengen journalistischen Regeln arbeitenden Deutschen Presse-Agentur (dpa). Sie wird von der AZ-Onlineredaktion nicht bearbeitet oder geprüft. Fragen und Hinweise bitte an feedback@az-muenchen.de